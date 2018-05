La Notte Bianca si tinge di rosso al Museo Enzo Ferrari

Sabato 19 maggio in occasione della Notte Bianca modenese il MEF resterà aperto fino alle 24. A partire dalle 19 i visitatori potranno accedere al museo alla speciale tariffa di 8 euro e riceveranno in omaggio il poster dedicato alla mostra “Il Rosso e il Rosa”. Inoltre sarà possibile usufruire fino alle 22.30 di visite guidate gratuite in italiano e in inglese, fino ad esaurimento posti.

Il piazzale esterno del Museo sarà accessibile liberamente: lì verranno allestiti un live set e un’area dedicata all’aperitivo con open buffet a tariffa fissa. Anche il ristorante Giallo Modena rimarrà aperto e per l’occasione proporrà un menù a tema. Sempre nel corso della serata verranno organizzate attività gratuite dedicate ai bambini fino a 12 anni: laboratori manuali e caccia al tesoro sul tema del Cavallino Rampante.