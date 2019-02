"Notte Europea della Civetta", a Nonantola un percorso alla scoperta della regina del bosco

Si terrà nella serata del 2 marzo 2019 la XIII Edizione della “Notte Europea della Civetta”, manifestazione pubblica che unisce ricerca scientifica, divulgazione e conoscenza ambientale. L’evento si terrà in contemporanea in varie nazioni europee e in più siti nazionali.

L’iniziativa modenese seguirà il seguente programma:

Ore 20,30 ritrovo presso l’Aula dello Sportello della Sostenibilità presso la Casa della Guardia in via Due Torrioni 41 dove verranno proiettate immagini degli uccelli notturni presenti o potenzialmente presenti nell’A.R.E. accompagnate dal canto corrispondente.

Ore 21,00 spostamenti in auto (con massima occupazione dei posti a sedere e contrazione del numero dei mezzi circolanti) seguendo un percorso che si snoderà per strade e carreggiate secondarie con soste di 10 minuti in ogni stazione e uso del playback per civetta e allocco. Sono previste 7 stazioni di ascolto.

Ore 23,30 ritorno all'Aula del CEAS.

L’itinerario potrà subire variazioni di percorso a seconda delle condizioni atmosferiche che si avranno nei giorni precedenti l’evento e che potrebbero rendere impraticabili le carreggiate di campagna. L’iniziativa si avvale della collaborazione della Partecipanza Agraria di Nonantola, del Comune di Nonantola, del Gruppo Italiano Civette e dell’E.B.N.