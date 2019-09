Notte Gialla di Mirandola, prima edizione tra teatro, musica e spettacoli

Teatro, musica, spettacoli e tanto divertimento. Tutto pronto per la prima edizione assoluta della Notte Gialla di Mirandola che si terrà venerdì 13 settembre a partire dalle ore 18.00. La manifestazione si svolgerà nel centro storico di Mirandola e vedrà tra le sue iniziative lo spettacolo della Village Big Band di Sandro Comini, che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico della Notte Gialla.

In occasione della Notte Gialla si svolgerà in Piazza Costituente, nei pressi del Teatro Nuovo, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, un'attività ludica intitolata "Fluid Painting" rivolta a tutti i bambini dai cinque ai dieci anni che desiderano colorare con mani e pennelli. Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico e non di riguardo. I bambini saranno invitati a colorare i panettoni che l'Amministrazione comunale mette a disposizione con la supervisione della Bottega del Pittore e l'assistenza di volontari. E' richiesta la supervisione dei genitori.

Il Comune di Mirandola ringrazia per la collaborazione la Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli", la Consulta del Volontariato di Mirandola, Slide Music, With You Srl, Village Big Band e l'associazione culturale ArteinArte. Per aver collaborato alla realizzazione della Notte Gialla, il Comune ringrazia anche le associazioni Moto Club Spidy, Latino Selvaggio, Khorovodarte e Les Arts. Si ringraziano per il supporto Lancia Thema Club International, Imperiale Group e Radio Pico, che sarà media partner dell'evento.

"Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa - afferma l'Assessore alla Cultura del Comune di Mirandola Marina Marchi - Appena l'Amministrazione si è insediata ci siamo messi subito a lavorare per realizzare questo ambizioso evento, che era previsto nel nostro programma. Siamo convinti che questa manifestazione piacerà molto ai cittadini".