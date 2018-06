Passione Ferrari, si accende la Notte Rossa di Maranello

Maranello Notte Rossa è lo straordinario evento dedicato alla passione “rossa”, organizzato dal Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con il Museo Ferrari di Maranello e lo Scuderia Ferrari Club. La Notte Rossa si accende sabato 16 giugno e promette come ogni anno di attrarre migliaia di persone, con un programma a base di motori, spettacoli, musica e animazioni per celebrare il mito Ferrari e l’anima di una comunità.

Il Programma

Piazza Libertà Maranello – MAIN STAGE

RADIO BRUNO SQUARE

Dalle 18 intrattenimento a cura di Radio Bruno

Piazza Libertà Maranello – MAIN STAGE

APERTURA DEL GRANDE CUORE FERRARI a partire dalle 20

Celebra anche tu la passione FERRARI insieme agli Scuderia Ferrari Club

20.45 Roberta Francomano live

Piazza Libertà Maranello – MAIN STAGE

CIRCUS IN RED! a partire dalle 21

Artisti provenienti da vari paesi del mondo riempiranno la piazza di magia, trasportando gli spettatori in un suggestivo percorso fatto di musica, arti, teatro, giochi, comicità e divertimento, uno spettacolo no stop fino a tarda notte!

Piazza Libertà Maranello – MAIN STAGE

RADIO BRUNO LATE NIGHT a partire dalla mezzanotte

Musica e intrattenimento

Piazzale Museo Ferrari

THE BURNING PASSION alle ore 23,45

A mezzanotte tutti col naso all’insù per uno spettacolo di fuochi d’artificio, luci, musiche ed effetti speciali per emozionare e stupire.

FERRARI CARS EXPOSITION

Un’interminabile successione di modelli Ferrari provenienti da tutto il mondo ti accompagneranno attraverso i vari spazi della festa.

FERRARI PIT STOP EXPERIENCE c/o Piazza Libertà

Diventa meccanico Ferrari per un giorno! Competi nel villaggio Scuderia Ferrari Club

L’esclusiva esperienza di un vero pit stop su una vera formula 1, solo alla Notte Rossa

MUSEO FERRARI

Apertura straordinaria del museo fino alle 22,30, ticket scontati (8 €) dalle ore 19, visite guidate gratuite in italiano e inglese a partire dalle 19 ogni 30 minuti (fino a esaurimento posti) fino alle 22,30 circa.

PIAZZALE MUSEO FERRARI

Pista da corsa Carrera con 6 macchinine per turni di 3 minuti, fino alle 22,30 a cura del Museo Ferrari.

AREA SIMULATORI c/o Piazza Libertà

Driving experience: l’emozione di guidare una F1. Diventa il campione 2018!

MUSEO A CIELO APERTO c/o Piazza Libertà

In mostra alcune delle auto più rare e iconiche che hanno fatto la storia del mito Ferrari messe a disposizione da collezionisti privati.

SPAZIO BIMBI – KIDS IN RED! c/o Piazza Libertà

Truccabimbi e palloncini, tutto a tema rosso. Inoltre porta a casa il palloncino della Notta Rossa!

RED STARS – IL ROSSO NEL PARCO Installazione luminosa a tema rosso all’interno del parco. Un’atmosfera coinvolgente e rilassante per chi cerca un momento di relax.

FERRARI: LA STORIA, IL MITO, IL GIOCO

Biblioteca Mabic, via Vittorio Veneto 5 Maranello

Ore 16,00 Il libro pop-up Ferrari. Laboratorio per bambini (5-10 anni) a cura dell’Associazione Eidos. Prenotazione obbligatoria (0536 240028).

Ore 17,00 Ferrari and the City. Narrazione storica itinerante per le strade cittadine a cura dell’Associazione Lumen.

Ore 21,00 La città dei motori nel paese delle corse: Asmara, Eritrea (1900-1960). Incontro con il prof. Massimo

Zaccaria (università di Pavia)

Ore 22,30 Concerto della violinista Camilla De Giovanni – Progetto 3M (macchine-musica-moto) a cura di Maria Braga.

“Uomini e motori nell’Africa coloniale”

Durante la giornata al Mabic sarà visibile la mostra di foto e documenti dedicata alla stagione delle gare automobilistiche in Eritrea durante l’occupazione italiana.

Dalle 18

BUSKERS FESTIVAL

Musicisti, acrobati, giocolieri e artisti eclettici delle più disparate discipline si esibiranno per le vie della città.

– Il LUNA PARK DEI BAMBINI Spazio GRATUITO per il divertimento dei più piccoli

– MUSIC&PIZZA &GNOCCO E TIGELLE @Pizzeria Big Ben DJ set, musica e intrattenimento

– SWING CORNER a cura di Dance&Dance Spazio dedicato ai coinvolgenti balli anni 50/60, tutto a tema rosso ovviamente!

– DANCE PASSION @Centro direzionale Le Gallerie Spettacolo per bambini dalle 18 a cura di Danzaland

Esibizioni di Pole Dance dalle 20 a cura di Still Pole Dance Studio

– BEER FEST @BeerStop DJ set, musica e intrattenimento

– ROSSO RICICLO @Piazza Libertà laboratorio creativo per bambini, nell’ambito della rassegna “Officina Parsimonia”

AREE ESPOSITIVE

· Mercato Toscano – dalla Toscana con amore

· Mercatino dell’Ingegno

· Mercatino dei commercianti e artigiani

· Mercatino Artistico – attività artistiche ed espositive

· Street Food e stand gastronomici

· Cittadella del Gusto

· Esposizione di auto da rally e simulatore ACI

· Notte Rossa Corner Shop – Porta a casa lo spirito della Notte Rossa!

. Esposizione di Jeep – “quando vuoi uscire dalle righe” a cura Club Avventuristi 4×4

. Protezione civile di Vignola con 1 mezzo antincedio “come spegnere il fuoco”

dimostrazione per bambini

. Esposizioni di Vespa a cura di Club Vespa Pontedera