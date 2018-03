Anteprima delle Giornate Fai, alla Sala Truffaut c'è "Novecento"

Le Giornate Fai di Primavera cominciano anzitempo a Modena. Venerdì 23 marzo alle 18.30, presso la Sala Truffaut di via degli Adelardi 4, si svolgerà l’evento “Novecento un capolavoro restaurato”. Forse non tutti sanno che Villa Lonardi è stata il set di una delle più celebri scene di “Novecento”, il capolavoro cinematografico di Bernardo Bertolucci. Per le riprese, infatti, furono utilizzate l’innovativa hall d’ingresso e la scala “a giorno” per far entrare nella storia l’esile ed elegante futurista Ada Fiastri Paulhan, Dominique Sanda, che incontra Alfredo Berlinghieri, alias Robert De Niro.

Nella serata saranno proiettate alcune scene della pellicola appena restaurata da 20th Century Fox, Paramount Pictures, Istituto Luce-Cinecittà e Cineteca di Bologna, con la collaborazione di Alberto Grimaldi e il sostegno di Massimo Sordella, presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata.

Interverranno il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli e Davide Lonardi, proprietario della Villa che all’epoca conobbe la troupe di Bertolucci.

I posti sono limitati, pertanto la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni scrivere a modena@delegazionefai.fondoambiente.it oppure telefonare al 3737642601, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 14 alle ore 18. Contributo di partecipazione: 5 euro.