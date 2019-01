"Rocambolika. Miraggi, magie e altre diavolerie" riparte dallo spettacolo della Nuova Barberia Carloni

Dopo il grande successo delle passate edizioni, dove ogni appuntamento ha registrato in breve tempo il tutto esaurito, torna il 2 febbraio Rocambolika. Miraggi, magie e altre diavolerie, la rassegna di teatro da 0 a 99 anni, ideata dalla Fondazione CR Carpi, per allietare i più piccoli con le tante potenzialità del linguaggio teatrale. Un modo per coinvolgere il giovane pubblico in momenti di svago che possano contribuire anche alla sua crescita culturale e personale, avvicinandolo a forme espressive diverse.

Sette appuntamenti gratuiti, selezionati tra quanto di meglio offerto dal panorama nazionale e internazionale. Un viaggio tra classici della letteratura ed esperienze di vita tra fantasia e realtà, dove una sapiente mescolanza di mimo, teatro, danza, magia, musica e nouveau cirque offre ai ragazzi un ampio spettro di linguaggi e sentieri narrativi.

Si parte il 2 febbraio, alle ore 21.00 (in replica domenica 3, ore 17.30), con l’incontenibile comicità del pluripremiato spettacolo per tutta la famiglia Nuova Barberia Carloni (Teatro Necessario). Vincitore della 3° edizione del Festival Festebà di Ferrara e dell’Eolo Award 2011, ci trascinerà nelle atmosfere del passato di una bottega di tre maldestri e irresistibili barbieri. Allegria contagiosa, risate e clownerie senza un attimo di tregua sono gli ingredienti di questa performance che, senza spiccicare mai parola, lavora di clarinetto, tromba, trombone, contrabbasso, agilità acrobatica e grande teatralità, arrivando con l'apparenza del nulla a costruire storie e situazioni tra il surreale e l'assurdo. Una sintesi perfetta di linguaggi e una grande abilità degli attori, imprimono alla rappresentazione un ritmo incalzante, per un coinvolgimento e un divertimento a tutto tondo, in attesa del primo cliente dei tre scanzonati coiffeurs, il quale, a conti fatti, non potrà che temere il peggio!

Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 28 gennaio sul sito www.fondazionecrcarpi.it.

Tutti gli appuntamenti si svolgono presso l’Auditorium San Rocco e sono gratuiti, offerti dalla Fondazione CR Carpi. L’ingresso per le maglie nel weekend è su prenotazione sul sito www.fondazionecrcarpi.it. Le prenotazioni vanno effettuate nei 5 giorni precedenti la data dello spettacolo.

La rassegna prosegue sabato 16 febbraio (ore 21.00) con un'altra pluripremiata performance, stavolta rivolta ai più grandi (a partire dai 9 anni di età). Una vita a matita (Compagnia Quintoequilibrio), si presenta come un vortice di azioni e giochi surreali, sul bisogno della semplicità e dell’autenticità. Mentre domenica 17 febbraio, alle ore 17.30, andrà in scena (una)Regina (Compagnia Quintoequilibrio), che in realtà regina non vuol proprio diventare e, con garbo e tanta ironia, affronta il tema del coraggio e della libertà di poter essere se stessi (a partire dai 6 anni). Domenica 24 febbraio (ore 17.30) è invece il momento dei più piccoli (a partire ad 4 anni) con le tenere emozioni che aiutano a crescere della fiaba Girotondo del bosco (La Piccionaia). A marzo la rassegna affronterà due viaggi tra immaginario, meraviglia e comicità: sabato 9 alle ore 21.00, via libera alle divertenti acrobazie di Capucine (Circoteatro Comico Poetico), mentre sabato 16, sempre alle ore 21.00 (in replica domenica 17 marzo ore 17.30), sarà la volta delle grandi suggestioni sceniche con il trasformismo sui trampoli di Pindarico (Pietro Rasoti). Rocambolika 2019 si congeda domenica 7 aprile (ore 18.00) con il Pinocchio contemporaneo e travolgente della pluripremiata Fondazione TGR Torino.