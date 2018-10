Nuove Consonanze, concerto del Duo Mandolino & Chitarra all'Auditorium Verti

Nuovo appuntamento di Protagonista il Mandolino rassegna di eventi dedicati al mandolino quali concerti, masterclass, proiezioni di film, conferenze, esposizioni di quadri e di strumenti musicali, concorso internazionale, organizzata dall'Associazione "Ensemble Mandolinistico Estense" in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "O.Vecchi - A.Tonelli" di Modena e con il contributo della Galleria Estense e il Patrocinio del Comune di Modena.

La direzione artistica è affidata al M°Roberto Palumbo, direttore dell'Ensemble Mandolinistico Estense.

Dopo aver presentato negli ultimi due anni i più importanti virtuosi italiani e quelli provenienti da tutto il mondo, l'Ensemble Mandolinistico Estense riparte promuovendo i talenti costruiti in seno alla propria scuola di musica che Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 18,00, con ingresso libero, si esibiranno presso l'Auditorium Roberto Verti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali O. Vecchi - A. Tonelli, in via Carlo Goldoni 10 a Modena.

Il duo Palumbo – Guarnieri, infatti, è composto da due giovani allievi del M°Roberto Palumbo che oltre a divenire importanti punti di riferimento per l'orchestra hanno intrapreso un percorso teso a riscoprire e rivalutare il vasto repertorio originale per mandolino e chitarra. Tale letteratura, ancora poco conosciuta e spesso soggetta a comuni stereotipi, comprende brani di diversa epoca: dal Barocco al Romanticismo, fino ad arrivare allo stile moderno, la cui ricerca timbrica si sposa perfettamente con le caratteristiche dei due strumenti.

I due componenti, Eugenio Palumbo al mandolino e Roberto Guarnieri alla chitarra, si esibiscono regolarmente in Italia e all’estero da circa un anno. Nei loro concerti figurano inoltre rivisitazioni di musiche popolari in stile “classicheggiante” trascritte dagli stessi musicisti, che hanno in questo modo un approccio non solo tecnico-esecutivo, ma di costruzione musicale e libera interpretazione.

Il concerto, dal titolo emblematico, Nuove Consonanze, presenta brani di elevato livello virtuosistico scritti da autori contemporanei quali Eduardo Angulo, Alfonso Carlos Miguel, Uberto Pieroni, Vincent Beer-Demander, ma senza disdegnare gli interpreti del periodo d'oro del mandolino vale a dire Enrico Marucelli, Carlo Munier, e Raffaele Calace. La presentazione dei brani è in ordine cronologico inverso: si parte dagli autori viventi per chiudere con i “colossi” della letteratura mandolinistica

Eugenio Palumbo nasce a Carpi (MO) nel 2001. Fin dai primissimi anni di vita inizia gli studi musicali, e del mandolino in particolare, sotto la guida del padre, il M°Roberto Palumbo, che gli ha trasmesso la passione e l'amore verso questo strumento. All'età di 8 anni comincia gli studi di Violino e Viola presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Orazio Vecchi - Antonio Tonelli" di Modena nella classe del M°Pietro Scalvini. Nel 2016 entra nella classe di mandolino del M°Dorina Frati presso il Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento con Maestri di livello internazionale tra i quali Mauro Squillante, Nunzio Reina, Maria Cleofe Miotti, Michele de Martino. Da solista e in duo ha partecipato a diversi concorsi nazionali vincendo il Primo premio all'Estudiantina di Bergamo nel 2017 e nel 2018 al lago d'Iseo. Svolge un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero con l'Ensemble Mandolinistico Estense. Ha collaborato con le più importanti orchestre mandolinistiche tra cui: Accademia Mandolinistica Internazionale del M°Carlo Aonzo, Accademia Mandolinistica Italiana, Orchestra a Plettro del Conservatorio "Nicolò Piccinni" di Bari, Accademia Mandolinistica Napoletana, Accademia Mandolinistica Pugliese, Orchestra di mandolini e chitarre "Città di Brescia", Orchestra a plettro "Mandolinisti di Parma" e virtuosi internazionali tra cui il M°Vincent Beer-Demander.

Roberto Guarnieri nasce nel 1993 a Modena. Inizia gli studi di chitarra classica nel 2006 sotto la guida del M° Roberto Palumbo e nell'ottobre dello stesso anno entra a far parte stabilmente dell'Ensemble Mandolinistico Estense. Successivamente collabora con diverse orchestre mandolinistiche, come quella del Conservatorio “Niccolò Piccini” di Bari o quella dei “Mandolinisti di Bologna”. Dal 2008 frequenta il corso di chitarra presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia sotto la guida del M° G. Baldelli. Successivamente entra nella classe del M° C. Piastra, sempre presso lo stesso Istituto, conseguendo la laurea di primo livello in chitarra classica nel 2017. Ha frequentato diverse masterclass di perfezionamento con i maestri M. Squillante, A. Desiderio e P. Cherici. Ha partecipato come chitarrista al “Barbiere di Siviglia” realizzato nel 2012 presso il Teatro De Andrè di Casalgrande e all'“Otello” di G. Verdi realizzato nel 2013 presso il Teatro Comunale “L. Pavarotti” di Modena e il Teatro Municipale di Piacenza e nel 2015 al “Teatro Regio” di Parma, all'interno del Festival Verdiano.