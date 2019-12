A Carpi un nuovo corso di dizione e lettura espressiva

Nuovo corso di DIZIONE e LETTURA ESPRESSIVA a Carpi. Dal 31 gennaio al 28 febbraio 2020, tutti i venerdì dalle 18,30 alle 20,30 presso Associazione Mother's Eye Studio, in via Lago Pratignano 12/a.

Per informazioni ed iscrizioni: dizionecomunicazione@gmail.com; cell. 338 4716113

Un corso per sperimentare le tecniche fondamentali della comunicazione efficace e della lettura espressiva. Lavoreremo su dizione, fonetica, articolazione, comunicazione verbale e non verbale, respirazione e uso della voce. Inoltre ci eserciteremo su semplici improvvisazioni e simulazioni, per imparare a gestire al meglio un momento di «public speaking»

Barbara Corradini è attrice professionista, docente di recitazione presso l’Accademia professionale di Musical Theatre BSMT di Bologna e counsellor scolastico. Da moltissimi anni è attiva nel teatro italiano, sia di prosa che musicale. Ha lavorato nelle scuole pubbliche e private come counsellor ed esperta teatrale. Tiene frequentemente corsi di formazione sulla comunicazione efficace, la dizione e il public speaking.

