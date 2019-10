Nuovo corso di musical per ragazzi e giovani a Carpi

L'Associazione Music Mania di Carpi, in collaborazione con Mother's Eye Studio presenta il nuovo corso di MUSICAL dedicato a ragazzi e giovani. Da Ottobre 2019 c/o Music Mania in via Lago Pratignano 12/a - Carpi.

Se hai voglia di metterti in gioco con il teatro, il canto e la danza, questo è il corso che fa per te!

Grazie alla collaborazione tra i nostri insegnanti e alcuni professionisti del settore, studieremo insieme le tre materie fondamentali del #MusicalTheatre che porteremo in scena in uno spettacolo finale dedicato ai più bei titoli del repertorio!

Per informazioni su costi, orari ed insegnanti : 393 2204287 / 338-4716113 oppure scrivete a : musicmaniacarpi@gmail.com