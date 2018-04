Sassuolo, con Kinetica asd corso per principianti di Nordic Walking

Sarà un intero week end all'insegna del Nordic Walking con Kinetika asd quello del 14 e 15 aprile.

Sabato 14 aprile prenderà il via il nuovo corso di Nordic walking per principianti. Al parco Ducale alle 14,30 l'insegnante e i referenti dell'associazione Kinetika asd aspetteranno i corsisti per la prima di quattro lezioni; le altre si svolgeranno giovedì 19 aprile dalle 18; sabato 21 aprile alle 14,30; seguirà camminata finale in data da stabilire.

Domenica 15 aprile, per chi ha già partecipato ai corsi di Nordic Walking di Kinetika asd o ha praticato comunque questo tipo di attività, l'associuazione in collaborazione con Nordic Walking baiso asd propone una camminata dal titolo “Il Tresinaro e la Grande Quercia”, con ritrovo alle 8,30 e percorso sulle colline di Scandiano.

La camminata (con insegnante presente) è aperta a tutti, anche agli amici e non soci delle associazioni organizzatrici.

Per informazioni sul corso o sulla camminata 3455986226 oppure kinetikasassuolo@libero.it o facebook Kinetika Sassuolo.