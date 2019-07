"Con un occhio al cielo", una notte di osservazioni al Parco Ferrari

In occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, l'Associazione di volontariato modenese “Ho Avuto Sete” lancia una serata dedicata all'astronomia e all’osservazione del cielo notturno. Sabato 13 luglio, dalle ore 21:30 presso il Parco Ferrari sarà possibile osservare da dieci diversi telescopi la Luna e i pianeti Giove e Saturno.

I volontari dell’associazione GAGBA - Associazione Astrofili Giovanni Battista Amici di Modena, accompagneranno i visitatori illustrando loro le immagini e le particolarità dei pianeti e del satellite con qualche escursione di "profondo cielo" e un po' di orientamento a occhio nudo.

La serata sarà arricchita dalla conferenza e rassegna fotografica di Luca Fornaciari, divulgatore esperto di astrofotografia.

Per i bambini, sono previsti momenti di lettura a cura di Valentina Zilibotti di "Progetti di Carta" che racconterà "Armstrong. L'avventurosa storia del primo topo sulla Luna" (Orecchio Acerbo Editore), facendo scoprire anche ai più piccoli le curiosità legate alla missione spaziale Apollo 11.

L’ingresso è libero. Per accedere all’area di osservazione basta entrare al Parco Ferrari da viale Autodromo all'altezza di via A. Piazza, e inoltrarsi per circa 100 metri nel parco.

L’evento è organizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, e in collaborazione con: Staroptics Italia, GAGBA Associazione Astrofili G.B. Amici Modena, Centro F. L. Ferrari, Millybar Parco Ferrari.