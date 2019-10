Exit Limbo, Kaos India, Fakir Thongs: il triangolo underground arriva sul palco dell'OFF

Sabato 6 Ottobre, dalle ore 22:30, sul palco dell'Off di Modena, tre band dell'underground modenese per la serata del collettivo Mo City. Una serata all'insegna dell'ottima musica made in Modena con Exit Limbo, Kaos India, Fakir Thongs.

Il progetto Exit_Limbo nasce all'inizio del 2011 dall'incontro di dei musicisti provenienti da ambienti musicali completamente differenti. Accomunati da un grande desiderio di sperimentazione e fortemente incuriositi dai possibili risultati dallo spirito crossover, hanno tuttavia saputo trasformare i loro background divergenti in un punto di forza e fonte di innovazione. La flessibilità, la sinergia e l'approccio poco tradizionale alla composizione producono sonorità inedite, con contaminazioni elettroniche, una vibrante energia dall'indole tribale e con sapienti citazioni dai generi più disparati.

I Fakir Thongs danno vita alla loro esperienza musicale a gennaio 2012 e iniziano subito un’intensa attività live nella zona di Modena. La loro musica si ispira allo stoner rock anni ’90 e allo space rock degli anni ’70 e unisce melodie orecchiabili e atmosfere psichedeliche in un sapiente zibaldone sonoro. All'uscita di un primo EP nel 2013 seguono un nuovo album e l'apertura di concerti importanti come quelli dei Fast Animals And Slow Kids o dei Bastard Sons of Dioniso.

I Kaos India sono un gruppo indie-alternative rock nato nel 2011 nell'unico vecchio complesso di grattacieli costruito negli anni 70 a Modena. I primi anni sono un cocktail a base di feste, notti interminabili e tanto lavoro fatto al quarto piano di un decadente palazzo con vetrate sulle luci della città. Nel 2017 qualcosa cambia. Iniziano a collaborare con il produttore Pietro Foresti che li aiuta a perfezionare la propria identità di band e con cui cominciano i lavori sulle tracce che saranno contenute nel prossimo album. Il sound che ne esce è autentico e personale ma universalmente riconoscibile e porta la band su palchi importanti fino ad aprire un concerto dei Placebo.

A Seguire si ballerà con Passerotto Dj. Ingresso gratuito fino alle 23:00, più tardi 5 euro. Ingresso riservato ai soci.