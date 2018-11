Career Day dell'agenzia Etjca a Modena con le opportunità di lavoro nel settore sanitario

Venerdì 30 novembre ETJCA - Agenzia per il lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player del mercato, organizzerà nella filiale di Modena in Via Perlasca, 20 una giornata di dedicata alle professioni del settore sanitario. “Il career day presso la nostra filiale di Modena è un appuntamento importante in quanto ci permette di stabilire un rapporto concreto tra i possibili candidati e le realtà imprenditoriali più rilevanti del territorio. Un’occasione unica per ascoltare le esigenze dei candidati e individuare le migliori opportunità per la loro carriera professionale – afferma Chiara Medici, Unit Manager di Modena. Scegliere di affidarsi a un’agenzia per il lavoro consente al candidato di usufruire dei molteplici servizi che vanno dalla ricerca del primo impiego, al reinserimento in una nuova realtà, senza dimenticare i numerosi corsi di formazione professionali per accrescere la propria esperienza”.

Durante l’evento, i recruiter di ETJCA accoglieranno i candidati desiderosi di conoscere meglio l’agenzia proponendo tutte le posizioni lavorative al momento disponibili sul territorio. I partecipanti potranno usufruire gratuitamente dei servizi di orientamento e consulenza professionale, avranno l’opportunità di consegnare il proprio CV e ricevere consigli su come orientarsi nel mondo del lavoro e cogliere al meglio le occasioni.

Le opportunità di lavoro offerte dall’agenzia a Modena sono numerose. Tra gli altri, si ricercano Operatori Socio Sanitari, coordinatori infermieristici, infermieri e fisioterapisti. Per maggiori informazioni sulla giornata è possibile scrivere all’indirizzo info.modena@etjca.it.