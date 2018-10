Officina autobiografica, un laboratorio di scrittura

L’autobiografia è una tipologia di scrittura che ha come obiettivo quello di costruire un resoconto coerente di sé e quello di scoprirsi simile all’altro sviluppando un senso di appartenenza sociale. L’idea dell’officina è la metafora per rappresentare una possibile costruzione di una cassetta degli attrezzi al fine di migliorare la relazione con se stessi e con gli altri: l’ascolto, il silenzio, la condivisione.



A chi si rivolge?

Docenti, educatori, operatori nel sociale e tutti coloro che amano la lettura, la scrittura o che vogliono sperimentare la metodologia autobiografica come esplorazione del sé.



Quando? Il mercoledì dalle 19 alle 21

07/11/2018 I incontro: In punta di piedi. Curiosare tra i ricordi.

14/11 II incontro: Le stagioni dell’esistenza

21/11 III incontro: I paesaggi autobiografici

28/11 IV incontro: La scatola dei ricordi

05/12 V incontro: Il filo rosso



Costi:

L’intero percorso è di 125€.

Per le iscrizioni pervenute entro il 31/10/2018 il costo sarà di 100 €.



Per info: 328 4186428, turi.lucrezia@libero.it

Turi Lucrezia, pedagogista, esperta in metodologia autobiografica.

Ha studiato presso la Libera Università di Anghiari (AR) fondata dal prof. Duccio Demetrio