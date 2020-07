Riapertura dei circoli Arci, cultura e socialità con la rassegna "Offline"

Laboratori di bolle giganti, musica e spettacoli di cantastorie tornano nei circoli Arci di Modena e provincia con la rassegna “Offline – la cultura in circolo” a cura di Arci Modena all’interno del progetto Attivazioni, realizzato grazie al sostegno della Fondazione di Modena. Dopo mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria e tante proposte online, i circoli Arci riaprono i loro spazi proponendo una rassegna dedicata a grandi, piccini e famiglie, per tornare a condividere socialità e cultura in sicurezza, nel rispetto delle attuali normative contro la diffusione del Covid-19. In questa prima parte della programmazione, che prende il via martedì 7 luglio, saranno le polisportive 4 Ville e San Faustino di Modena e il circolo Nuraghe di Fiorano Modenese a ospitare spettacoli e laboratori itineranti, ad ingresso gratuito con tessera Arci.

“Canti, Conti e Mitici Racconti. Eroi, Mostri e altre creature fantastiche” a cura di Cajka Teatro d’Avanguardia Popolare, spettacolo itinerante dove vite e avventure si intrecciano e danno vita a racconti indimenticabili che sono stati tramandati a noi grazie agli Aedi, i cantori professionisti dell’antica Grecia, sarà martedì 21 luglio alle 18.30 alla Polisportiva 4 Ville di Modena (via Barbolini 9); mercoledì 22 luglio alle 18.30 alla Polisportiva San Faustino di Modena (via Wiligelmo 72) e venerdì 24 luglio alle 17.30 al circolo Nuraghe di Fiorano Modenese (via Gramsci 32). Il laboratorio di bolle de La Dama Dorè, a cura di Antonietta Amoroso, propone due appuntamenti itineranti: “Più bolle per tutti… vicini da lontano” dove bambine e bambini sperimenteranno la magia delle bolle giganti utilizzando strumenti fatti con materiale di recupero, martedì 14 luglio alle 18.30 alla Polisportiva 4 Ville di Modena (via Barbolini 9); mercoledì 15 luglio alle 18.30 alla Polisportiva San Faustino di Modena (via Wiligelmo 72) e venerdì 17 luglio alle 17.30 al circolo Nuraghe di Fiorano Modenese (via Gramsci 32) e la nuova installazione “Bubble dj”, per divertirsi insieme con bolle e musica, martedì 7 luglio alle 18.30 alla Polisportiva 4 Ville di Modena (via Barbolini 9); mercoledì 8 luglio alle 18.30 alla Polisportiva San Faustino di Modena (via Wiligelmo 72) e venerdì 10 luglio alle 17.30 al circolo Nuraghe di Fiorano Modenese (via Gramsci 32).

In caso di maltempo gli incontri saranno rimandati. Per info: www.arcimodena.org.