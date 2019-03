"Oh che bel castello -in versi-", a Castelvetro una visita guidata in compagnia di Torquato Tasso

Domenica 24 marzo dalle 16:00 alle 17:30 in Piazza Roma a Castelvetro di Modena si terrà "Oh che bel castello -in versi-", un percorso guidato alla scoperta del suggestivo centro storico tra torri, chiese, antichi palazzi e la caratteristica pavimentazione a scacchiera della piazza.

Tutto questo in compagnia del più illustre tra i visitatori del borgo di Castelvetro, il poeta Torquato Tasso. Morto da secoli... ma per l'eternità legato a quelle vie e a quegli edifici.

La visita è a pagamento: € 5,00 a persona (gratuito fino a 14 anni). Prenotazione obbligatoria entro giovedì 21/03/2019: tel. 059 758880 - info@visitcastelvetro.it. Ritrovo e pagamento a partire dalle ore 15.30 c/o Uff. Informazione e Accoglienza Turistica (Piazza Roma, 5 - Centro storico).