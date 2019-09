"Old Child", l'artista filmmaker Elettra Bisogno apre la stagione di CA.OS

CA.OS camera oscura inaugura la stagione autunnale con l'intervento site-specific dell'artista filmmaker Elettra Bisogno, Old Child.

Venerdì 13 settembre dalle 19:00 alle 24:00

Opening Old Child

Short film by Elettra Bisogno 🇮🇹& Hazem Alqaddi 🇵🇸

dalle 21:00 musica e birrette sotto il portico

L'installazione sarà visitabile nelle giornate di sabato 14 e Domenica 15 settembre dalle 9:00 alle 24:00

Domenica 15 settembre alle 18:00

Intervento e dialoghi sui corti a cura del collettivo OpOp Accoglienza

Old Child è parte della rassegna di video-arte itinerante #Cineot organizzata dal collettivo I have got an empty space.

Old Child è una mostra e una raccolta di documentari corti sperimentali, il cui filo conduttore è la condizione di emarginazione e precarietà dei soggetti con cui la giovane regista entra in contatto. L'anno è il 2018, siamo a Bruxelles, metropoli multiculturale, terra di tutti e di nessuno; è questo il punto di partenza e di incontro tra storie che vengono da lontano, ma anche da un piano sotterraneo, racconti di lunghi viaggi che collegano una vita passata quasi dimenticata a un presente in cui è difficile adattarsi.

CA.OS camera oscura nasce nel settembre 2018 per iniziativa di Giovanni Bottari e Riccardo La Foresta. L'obiettivo è favorire la sperimentazione e condivisione artistica. Lo spazio è infatti luogo dove persone, musica e immagini possano incontrarsi liberamente per dar vita a una nuova cultura indipendente.

Info: spaziocaos@gmail.com

facebook: CA.OS camera oscura