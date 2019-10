OMG Outside Modena Game, ai Portali il Festival dello Sport e del Gioco

Nasce a Modena “OMG - Outside Modena Game”, 1° Festival dello Sport e del Gioco organizzato da CSI Modena e Svicom, società gestore delle gallerie del centro commerciale I Portali di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena e di Unimore — Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Con l’obiettivo di promuovere nuove discipline sportive e dinamiche aggregative che abbiamo come protagonisti i giovani all’interno di rinnovati contesti e spazi, Outside Modena Game unisce per la prima volta street sport e gioco da tavolo in un centro commerciale e porta a Modena una nuova proposta che vuole promuovere l’aggregazione giovanile attraverso la passione per lo sport e il gioco.

“Siamo contenti di iniziare questa nuova collaborazione con I Portali – sottolinea il presidente del CSI Modena Stefano Gobbi - : il progetto OMG intende promuovere l’aggregazione giovanile attraverso la passione per lo sport e il gioco, proponendo in particolare alcune discipline sportive che nascono sulla strada e che, per le loro caratteristiche, portano i ragazzi a riappropriarsi del territorio e del quartiere in cui vivono. Con le nostre dinamiche relazionali sempre più mediate dalla tecnologia sarà indispensabile il ritorno al cortile, alla piazza, alle relazioni umane. Vogliamo che giovani e studenti siano protagonisti dello sport: per questo abbiamo l'obiettivo di intensificare la programmazione di eventi come questo sul territorio di Modena e provincia, valorizzando spazi pubblici e privati con finalità di riattivazione sociale attraverso la co-progettazione di attività sportive e ripensando gli spazi urbani in questa direzione”. Il Festival OMG Outside Modena Game coinvolge quindi uno spazio della città, ripensandolo ad uso sportivo e aggregativo, e rivolge attenzione nei confronti dei giovani con nuove proposte a loro dedicate.

Due i week end di eventi, gratuiti, aperti alla cittadinanza: 18 e 19 ottobre ParkourMO, evento di street sport nell’area esterna del centro commerciale con eventi, competition, gioco e divertimento; 23 e 24 novembre GiocaMO, evento di gioco da tavolo presso la Galleria del centro commerciale con giochi miniature, giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi storici.

L’apertura ufficiale del Festival si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 10 con la partecipazione delle scuole: al pubblico di studenti e insegnanti è dedicato l’Open traning con esibizioni e prove aperte di parkour, tessuti aerei, trapezio, skate e inlineskate, in collaborazione con Equilibra, PARKOURaMO, Pole Sport & Gymnastic Academy di Modena, Sweet Team, La Capriola, Evolution 360, Eden Park di Bologna.

Alle ore 12 taglio del nastro alla presenza delle istituzioni: saranno presenti Grazia Baracchi assessore allo Sport del Comune di Modena, prof. Marcello Pellicciari Unimore Sport Excellence, Stefano Gobbi presidente CSI Modena, Mario Bucca Shopping Centre Manager I Portali Modena. I workshop e le prove - aperte a tutti e gratuite - andranno avanti presso l’area sportiva allestita all’esterno del centro commerciale fino alle ore 13.30 e riprenderanno al pomeriggio, dalle 15 alle 19, con la presenza di istruttori qualificati all’interno di un’area transennata e presidiata da personale CSI. Nel pomeriggio sarà possibile provare anche laser gun e performances circensi, oltre a parkour, tessuti aerei, trapezio, skate e inlineskate; le aree di Parkour e Skate saranno aperte ai trick dei più bravi, alle ore 17 si terrà una esibizione di break dance.

ParkourMO prosegue anche sabato 19 ottobre: dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 19 workshop e corsi aperti a tutti di parkour, tessuti aerei, trapezio, inlineskate, skate, break dance, capoeira, powerlifting, performances circensi. Al pomeriggio, alle ore 15, esibizione di nuoto sincronizzato a secco e dalle ore 16 prove aperte di nuoto sincronizzato per bambine. Alle ore 17 show di break dance, alle 17.30 esibizione di capoeira e alle 18 performances circensi.

“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione avviata con il CSI Modena per offrire nuovi contenuti ed esperienze a tutte le persone che vivono e frequentano quotidianamente il centro commerciale"- afferma Mario Bucca, Shopping Centre Manager del centro commerciale I Portali - "Faccio parte di una società di gestione, Svicom, che crede fortemente nella possibilità di offrire nuove funzioni e valori agli utenti degli spazi commerciali e l'OMG Outside Modena Game ne è un esempio; vogliamo che le persona condividano le loro passioni e le loro emozioni, in uno spazio aperto e accogliente come il centro I Portali."

Outside Modena Game prosegue e si conclude nel mese di novembre, sabato 23 e domenica 24, con GiocaMO evento di gioco da tavolo in collaborazione con negozi e associazioni della provincia di Modena. Per tutte e due le giornate, all’interno del centro commerciale, sarà allestita una zona con giochi miniature, giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi storici.