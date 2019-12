On Broadway, un tuffo nella Chicago degli anni '20 per festeggiare l'anno nuovo con la Compagnia Delle Mo.Re.

Spettacolo musicale, con performer ed orchestra dal vivo, interamente realizzato dalla Compagnia Delle Mo.Re. Dal 31 Dicembre 2019 al 04 Gennaio 2020 presso il Teatro Michelangelo. A grande richiesta, dopo il sensazionale successo dello scorso anno con “The Night Of Magical Cats”, la Compagnia Delle More ritorna a festeggiare con il suo pubblico l’arrivo del nuovo anno con un musical a dir poco esplosivo, che farà emozionare sin dal primo istante, intitolato "On Broadway - A night in Chicago".

Dodici elementi d’orchestra e 21 performer in scena vi trascineranno in un incredibile viaggio tra i migliori successi del noto regista Bob Fosse: Chicago, Cabaret e Sweet Charity. Protagonista è la Chicago proibizionista degli anni ’20, dove due artiste del varietà, divenute assassine, dovranno convincere un avvocato senza scrupoli a scagionarle e farle uscire di prigione. Tra i performer, tante fantastiche ballerine dai costumi scintillanti che si muoveranno sulle note musicali che hanno fatto la storia del musical!

Orari degli spettacoli:

31 Dicembre 2019, ore 21:30 – Spettacolo di Capodanno con brindisi di mezzanotte e successiva serata d’animazione, insieme agli artisti della Compagnia Delle Mo.Re. 01 Gennaio 2020, ore 18:00. 03-04 Gennaio 2020 ore 21:00.

Per informazioni e prenotazioni: online sul sito del Teatro Michelangelo, telefonando allo 059-343662 oppure scrivendo a info@teatromichelangelo.com. Per rimanere sempre aggiornati visitare le pagine Facebook e Instagram dedicate "Compagnia Delle Mo.Re".