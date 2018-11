All'OFF arriva il sound dei One Dimensional Man

Sabato 1 Dicembre, dalle ore 22:30, One Dimensional Man, la band di Pierpaolo Capovilla, presenteranno all'OFF di Modena il loro nuovo album "You Don't Exist". Attivi da oltre venti anni One Dimensional Man ha pubblicato 5 album, oltre all'imminente 'You Don't Exist': 'One Dimensional Man' del 1997, '1000 Doses of Love!' del 2000, 'You Kill Me' del 2001, 'Take Me Away' del 2004 e 'A Better Man' del 2011. In tanti anni il gruppo è passato per numerose vicissitudini che hanno visto la sua formazione cambiare più volte.

Tre i chitarristi avvicendatisi (Massimo Sartor nel disco d'esordio, Giulio Ragno Favero nel secondo, terzo e quinto LP, Carlo Veneziano nel quarto album ed in quello in via di pubblicazione), tre i batteristi (Dario Perissutti dagli esordi al quarto LP, Luca Bottigliero nel quinto album e Franz Valente nel nuovo in uscita), un unico e irremovibile cantante e bassista, Pierpaolo Capovilla.

Le undici canzoni del nuovo album sono caratterizzate da un suono rock violento e massimalista, privo di compromessi commerciali, ma narrativamente romantico e politicamente attento alla condizione degli esclusi e degli emarginati. 'You Don't Exist' è uno spaccato di vita quotidiana nell'oscura contemporaneità in cui insistono le nostre esistenze. La guerra, l'individualismo, l'indifferenza, la disgregazione sociale, le ansie e le angosce d'oggigiorno rappresentano i temi ricorrenti di questo nuovo "romanzo" rock, che ambisce a raccontare le contraddizioni del presente, e lo fa con un sentimento di riscatto ed emancipazione che è da sempre la cifra narrativa di Pierpaolo. Il nuovo album è stato registrato e mixato da Federico Grella e dalla band stessa presso i Dirty Sound Studio di Verona, e masterizzato da Tommaso Benedetto agli YourOhm Studio B di Pordenone. L'artwork di 'You Don't Exist' è stato curato da Michele Bubacco.

A seguire si balla con Passerotto Dj.

Ingresso euro 10 riservato ai soci. Prevendite disponibili su Mailticket o presso Dischinpiazza ( Piazza Mazzini, Modena).