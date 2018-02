Musica, concerto O.N.G. Crash di Gabriele Mitelli a La Tenda

È O.N.G. “Crash” il nuovo progetto del trombettista bresciano Gabriele Mitelli che sarà in concerto alla Tenda di viale Monte Kosica giovedì 1 marzo alle 21, a ingresso libero, nell’ambito della rassegna “Arts & Jam”. Il progetto è realizzato in quartetto con Enrico Terragnoli alla chitarra, Gabrio Baldacci, alla chitarra baritono, Cristiano Calcagnile alla batteria ma l’esibizione modenese vedrà sul palco anche il compositore e sassofonista americano Ken Vandermark, tra i più attivi protagonisti della musica di improvvisazione internazionale.

“Arts & Jam” è organizzata dall’associazione Muse e JazzOff Produzioni, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena e del Centro Musica del Comune di Modena.

O.N.G. “Crash”, titolo dal significato non svelato ma che racchiude un ricordo importante per l’artista, contiene numerosi riferimenti a brani di artisti che hanno segnato la crescita musicale di Mitelli, come “A tratti” dei Csi, “Sleep talkin” di Ornette Coleman o “Liquidity” du Sun Ra, che entrano nelle composizioni originali del trombettista attraverso ampie sezioni di improvvisazione dando così la possibilità all’ensemble di esprimere tutte le sue potenzialità timbriche, ritmiche e melodiche.