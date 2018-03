Visita guidata, giochi e regali: Open Day al Punto & Virgola di Magreta

Giornata a porte aperte, sabato 31 marzo, per Punto & Virgola, il canile intercomunale di Magreta. Dalle 11 alle 17 animazione per bambini e dolci regali, con “Alla tana del coniglietto”, e poi giochi con Yoda e Dex, che insegneranno a conoscere i cani e a divertirsi con loro. Alle 12.30 rinfresco per tutti i partecipanti, mentre alle 14 laboratorio di riciclo creativo “4 zampe per l’Ambiente”. Alle 15 caccia al tesoro a premi, ovviamente a tema pasquale, cui seguirà una merenda alle 16.30. A tutti i partecipanti verrà dato un simpatico omaggio.

Un’occasione da non perdere non solo per quanti stanno valutando un’eventuale adozione, ma in generale per tutti gli amanti dei nostri amici a quattro zampe che vogliono scoprire la realtà del Punto & Virgola, lontano anni luce dall’idea tradizionale di canile, ma un luogo dove diverse competenze e professionalità vengono messe al servizio degli animali, perché sia davvero solo un luogo di passaggio, dove chi adotta lo fa, adeguatamente assistito, non solo con il cuore, ma anche con la testa. Proprio in quest’ottica, si ricorda che è vietato presentarsi all’Open Day con il proprio cane e che durante la visita si deve mantenere un comportamento che favorisca il più possibile la tranquillità degli ospiti.