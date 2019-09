Inaugura la nuova stagione del Teatro dei Venti, Open Day per tutti gli aspiranti attori

Inizia un nuovo anno di corsi e laboratori del Centro di Formazione Teatrale presso il Teatro dei Venti in Via San Giovanni Bosco, 150 a Modena, un appuntamento che si rinnova offrendo a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di sperimentare un percorso che, tra gioco e disciplina, fa avvicinare al mondo del teatro. Mercoledì 18 settembre alle ore 19.00, ci sarà, presso la sede del Teatro, un Open Day rivolto a tutti gli aspiranti attori. L'inizio delle attività è previsto per lunedì 30 settembre.

Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con percorsi di avvicinamento al teatro per i bambini dai 3 ai 5 anni e per quelli dai 6 ai 9 anni, con incontri basati sul gioco e sulla conoscenza reciproca. Anche i più piccoli possono fare un’esperienza teatrale costruttiva e divertente attraverso il gioco. Giocando a fare teatro si attivano potenzialità comunicative, cognitive, emotive e di socializzazione e si sviluppano capacità particolari come l’osservazione, l’immaginazione, l’immedesimazione, la competenza emotiva e quella relazionale. L’obiettivo è quello di far sì che il gioco teatrale divenga uno strumento a disposizione del bambino per farlo immedesimare nei meccanismi sociali, relazionali ed emotivi del mondo che lo circonda, un allenamento alla vita. Per i ragazzi dagli 10 ai 13 e gli adolescenti dai 14 ai 17 anni i corsi mettono in campo l'ascolto, le relazioni di gruppo e il rafforzamento dell'autostima.

Il teatro risponde ai bisogni di espressione e di comunicazione dell’individuo in crescita. Esplorare nuove potenzialità creative e comunicative, liberare le proprie emozioni e imparare ad aprirsi all’esterno senza paura sono alcune delle competenze che vengono stimolate e affinate nei nostri laboratori. Durante il percorso verranno incoraggiate le specifiche inclinazioni creative, valorizzando le diversità in un clima di partecipazione non competitiva, con l’obiettivo di accrescere autostima e motivazione.

I corsi per adulti propongono un percorso di ricerca capace di stimolare le diverse sensibilità artistiche e di scoprire le proprie attitudini creative, finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo, che divenga occasione di sperimentazione relazionale.

Fare teatro è una palestra per il pensiero, un percorso educativo, uno studio per le proprie attitudini fisiche ed espressive, un mezzo per comunicare, per esprimere e provare emozioni.

Anche quest’anno il Centro di Formazione propone Laboratori e Workshop intensivi in continuità con i progetti artistici e socio-culturali in corso, a cura di artisti e insegnanti italiani e internazionali. Appuntamenti pratici e teorici che danno la possibilità di esplorare il mondo delle arti performative, perfezionare nuove tecniche di allenamento e sviluppare uno sguardo più attivo sul mondo che ci circonda. Teatro negli Spazi Urbani con i Laboratori condatti da Stefano Tè (regia e drammaturgia), Mario Barzaghi (tecniche dell'attore), André Casaca (clown), Amalia Ruocco (Tessuti aerei), Teatro dei Venti (Trampoli); Formazione in ambito sociale con Giuliano Scabia (Teatro e salute mentale) e le compagnie del progetto Freeway (Teatro in Carcere); Canto e creazione musicale con Clarice Assad; Kalaripayattu (arte marziale indiana) con Sankar Sivasankaran Nair.