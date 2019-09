Open Day di meditazione alla polisportiva Villa d'Oro

Open Day di Meditazione a Modena "Porta la meditazione nella tua vita". L'evento si svolgerà il 22/09/2019 alle ore 17:00 - 19:00 presso Polisportiva Villa D’Oro, Via dei Lancillotto, 10/12. Info: Azzurra Suffritti - Email: suffrittia@gmail.com - Tel: 339 2688466

Vieni a scoprire la meditazione, per comprendere meglio la vita e migliorare la tua salute. Se cerchi la via per uscire dal buio della sofferenza dettata dall’ignoranza, potrai compiere i primi passi nel campo della meditazione, conoscere il Raja Yoga, lo yoga supremo, e il percorso formativo del terapeuta esoterico con la scuola Energheia.

PROGRAMMA

dalle 17:00 alle 17:15

Presentazione Open Day e Associazione Atman

dalle 17:15 alle 18:15

Esperienze pratiche di meditazione tenute dagli insegnanti dell’Associazione Atman

dalle 18.15 alle 19:00

Energheia, il Sentiero alla scoperta dell’Anima