Gravidanza e Malattie auto-immuni, un open day al Policlinico di Modena

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, con il Policlinico, aderisce all'Open Day sulle Malattie Reumatiche Autoimmuni promosso da ONDA - Osservatorio Nazionale sulla salute della donna per venerdì 10 maggio. Dal 2007, infatti, il Policlinico di Modena è “Ospedale a Misura di Donna" e può fregiarsi di tre “Bollini rosa”. Obiettivo della giornata sarà quello di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche.

L’iniziativa del 10 maggio prevede un incontro informativo con le pazienti per discutere sulla gravidanza nelle malattie reumatiche. Dalle 09,00 alle 11,00, nell’Aula di formazione al terzo piano ingresso in corrispondenza dell'Ingresso 1 dal lato Universitario, i medici della Reumatologia, diretta dal prof Carlo Salvarani e dell’Ostetricia e Ginecologia, diretta dal prof. Fabio Facchinetti, insieme ai terapisti occupazionali, saranno a disposizione delle donne per affrontare questo tema e fornire consigli per la gravidanza e la gestione dei neonati. Non è richiesta prenotazione.

L’(H)Open day è promosso da Onda con la collaborazione di AMRER, Associazione Malati Reumatici Emilia - Romagna, ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus, APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare Onlus, il patrocinio di Istituto Superiore di Sanità e SIR, Società Italiana di Reumatologia ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di UCB Pharma. La giornata è supportata anche dalle associazioni dei pazienti che presenzieranno nei vari ospedali, ove possibile, con stand informativi sulle patologie reumatiche per affiancare e orientare le donne.

Le malattie reumatiche autoimmuni, causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeno di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti, colpendo più di 3,5 milioni di italiane. Inoltre, spesso esordiscono in età giovane impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare. A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita la brochure informativa “Malattie reumatiche autoimmuni. Dalla pianificazione familiare alla genitorialità” scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it).