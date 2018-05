I laboratori di Ingegneria Unimore aprono al pubblico

Alla scoperta del pianeta Ingegneria di Modena. Il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore, dopo i riconoscimenti ottenuti nelle classifiche nazionali (Censis e Education Around) per la didattica delle lauree triennali e magistrali, apre le porte al pubblico con un evento che, per la prima volta, vuole mostrare operativamente alla cittadinanza le strutture e il personale che stanno dietro ai risultati ottenuti dal DIEF e all’interesse riscosso in un numero sempre maggiore di giovani, che da tutta Italia si iscrivono ai suoi corsi (oltre quattromila in questo anno accademico).

L’evento, che svelerà al pubblico i laboratori e i numerosi gruppi di ricerca che fanno capo al DIEF, si terrà mercoledì 30 maggio, a partire dalle ore 14.00 nel Campus di Ingegneria di Modena (via Vivarelli 10 - padiglione MO25).

La giornata prenderà il via con un momento di accoglienza, alle ore 14,00 sotto al Padiglione MO25 per la suddivisione in gruppi da 15-20 persone; successivamente un referente dello staff accompagnerà ogni gruppo nella visita guidata dei laboratori che hanno aderito alla iniziativa. Verranno effettuati dei tour guidati ogni 30 minuti, dalle ore 14.00 alle 17.00 mentre dalle ore 17.00 alle 18.00 le strutture resteranno aperte per chi fosse interessato ad approfondire alcune tematiche.

Sono 23 i laboratori che saranno aperti al pubblico, afferenti a tutte le aree di competenza del DIEF:

Meccanica (Laboratorio di Vibrazioni e Powertrain, Millechili Lab, Laboratorio Simulazione Motori a Combustione Interna, More Manufacturing, LIV – Laboratorio di Idraulica del veicolo, La.P.I.S. – Laboratorio di Progettazione Integrata e Simulazione, BeeLab – Bio Energy Efficiency Laboratory e EeeLab – Energy Efficiency Laboratory, ViPLab, Formula Student)

Materiali (Laboratorio Microonde, Laboratorio materiali ceramici, Laboratorio di Fisica delle superfici, Laboratorio riciclo degli scarti)

Informatica (Aimage, Big Data Lab, AgentGroup and Pervasive computing)

Elettronica ( Comunicazioni veicolo, Telecomunicazioni, Logic in Memory )

Civile ( Ingegneria strutturale )

Ambientale (Laboratorio di Geomatica, LARMA)

Saranno inoltre presenti all’iniziativa anche AVIS di Modena e di Reggio Emilia con un punto informativo e con l'autoemoteca per i prelievi. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.dief-day.unimore.it/ o chiamare il numero 059/2056300.