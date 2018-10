Open day - liberiamo le penne!

Evento di presentazione dei corsi di scrittura creativa targati "Eutopia". Si parlerà, si scriverà e si imparerà divertendosi, tutti insieme, a trovare le idee e le parole al momento giusto.

L'evento è aperto a tutti: a chi vuole imparare a scrivere storie e libri, a chi vuole migliorarsi a scuola e sul lavoro, a chi è in cerca di idee per gestire meglio i propri blog e social. E, ovviamente, a chi vuole saperne di più di questa disciplina applicabile ovunque.

Saranno offerti materiali e spunti da non perdere, nonché un buffet.