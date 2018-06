Open Day all'Ospedale di Mirandola insieme a tutte le future mamme

Sabato 23 giugno a partire dalle ore 9 presso l'Ospedale Santa Maria Bianca (in Via Antonio Fogazzaro, 6) a Mirandola è in programma un Open Day rivolto a tutte le future mamme e alle famiglie dell'Area Nord. Tra le iniziative previste, oltre alla visita al Reparto di Ostetricia e Ginecologia, un video che racconterà la storia di una bimba, Azzurra, e dei suoi genitori che hanno scelto per lei di effettuare il "Percorso Nascita" presso l'Ospedale di Mirandola. Sarà inoltre possibile conoscere le ostetriche e toccare con mano l'offerta del Punto Nascita.

Non mancheranno consigli sui sani stili di vita in gravidanza, lo Spazio Lettura per bimbi e mamme a cura di Nati per leggere e un momento di ginnastica dolce insieme a UISP Modena. Per tutte le future mamme ci sarà anche una colazione della salute e una sorpresa a fine giornata. L'Open Day, a partecipazione libera e gratuita, è organizzato dall'Azienda USL di Modena in collaborazione con UISP Comitato di Modena e Nati per leggere e vedrà la presenza delle autorità cittadine e dell'Azienda sanitaria.

Il programma della giornata

Visita del reparto di Ostetricia e ginecologia

Video sull'esperienza di Azzurra... nata a Mirandola. Testimonial: mamma e papà

Le ostetriche spiegheranno il percorso nascita e ci faranno toccare con mano l'offerta del Punto Nascita

Spazio Lettura per bambini a cura di Nati per leggere

Ginnastica dolce a cura di UISP Modena

Incontri su sani stili di vita in gravidanza

Colazione della salute per tutte le future mamme