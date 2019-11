"Open factory", a Mirandola apre le sue porte Imperiale Group per un viaggio nel mondo dei motori

Fabbriche, laboratori, centrali elettriche, aeroporti. Domenica 24 novembre si preannuncia una giornata da tutto esaurito per Open Factory, la manifestazione – promossa da ItalyPost e L’Economia del Corriere della Sera, curata da Goodnet Territori in Rete, con main partner Eni e Orsero – che permetterà di scoprire il meglio del Made in Italy in una domenica durante la quale apriranno le loro porte oltre 50 stabilimenti in tutta Italia. E non saranno solo aziende leader del design come Lago o Ratti a fare il pieno di visitatori, così come non saranno da tutto esaurito solo gli stabilimenti di grandi brand come Perugina, Eni, Gabel o Davines, ma saranno soprattutto decine di imprese manifatturiere dai brand meno conosciuti ad attrarre la curiosità del grande pubblico.

Il pomeriggio di domenica 24 novembre,dalle 14 alle 19, inizierà il vero e proprio porte aperte, dove, a seconda delle situazioni, ci saranno visite guidate, workshop, presentazioni di libri o laboratori. A Mirandola apre le sue porte Imperiale Group, il genio della "terra dei motori" Per gli appassionati di automobilistica, quello di domenica 24 novembre da Imperiale Group, a Mirandola, sarà un pomeriggio speciale. Ai visitatori verranno raccontate e descritte tutte le diverse fasi di lavorazione della Supercar Lamborghini Aventador e, in particolare, verrà illustrato il processo di verniciatura che rappresenta la fase core dell’intero processo produttivo. Essendo impegnata anche in gare automobilistiche monomarca e non, nazionali ed europee, Imperiale Group ha previsto la visione di un video sonoro attraverso il quale il pubblico verrà trasportato all’interno di un circuito dove affronterà diversi momenti caratteristici di una gara automobilistica. T

INFORMAZIONI UTILI COME PARTECIPARE AGLI EVENTI. Sul sito è possibile scoprire tutte le Open Factory e il programma di ciascuna azienda protagonista. Tutti possono partecipare a Open Factory, dalle famiglie con bambini ai giovani studenti interessati ad approfondire la loro conoscenza sulle aziende. Tutti gli eventi di Open Factory sono infatti a ingresso libero: è solamente richiesta, per ragioni organizzative, la prenotazione alle visite e agli eventi di proprio interesse sul sito, in corrispondenza di ciascuna azienda.

