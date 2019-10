"Amare e fingere", l'opera con abiti storici di Grandezze e Meraviglie in scena alla Rocca di Vignola

Martedì 29 ottobre, alle ore 20.30, presso la Rocca di Vignola, nella Sala dei Contrari, Grandezze & Meraviglie offre la rappresentazione dell’opera con abiti storici “Amare & Fingere” di Alessandro Stradella (1643-1682), celebre musicista alla corte romana di Cristina di Svezia strettamente legato alla corte estense e alla città di Vignola. Famoso per aver scritto musica strumentale e oratori sacri si è anche dedicato all'opera, e questa ritrovamento eccezionale recente in viene eseguito nel territorio modenese nel primo allestimento moderno.

L’opera che si presenta è del 1676 e sembra quasi un motto di vita e offre: amore, sensualità, gelosia, travestimento, commedia e dramma accompagnati da scene di danza e duelli e ci mostra gli abissi del potere e della passione nell'alta società romana del diciassettesimo secolo. Accade dunque che nelle favolistiche «campagne d’Arabia», vive sotto mentite spoglie Celia, una regina, che vive lontana dalla corte, dedicandosi alla caccia. La accompagnano Clori (in realtà Despina, una principessa persiana lontana dal suo regno) e il tutore Silvano, che cerca di indurre la regina a ritornare a corte e sposarsi al fine di assicurare la continutà dinastica del regno. Celia si innamora di Fileno, un uomo apparentemente di rango più basso, ma che in realtà è il principe Artabano venuto in incognito dalla Persia per ritrovare la sorella rapita dieci anni prima dai predoni arabi. Il dramma continua con la messa in scena di intricate vicende amorose dei personaggi che mascherano la loro vera identità, tra finzioni e sentimenti dissimulati. Naturalmente arriva il classico lieto fine, attraverso sorprese risolutive, salvando l’ordine sociale. Continua con questa rarità la collaborazione pluriennale di Grandezze & Meraviglie con lo Stradella Y-Project diretto da Andrea de Carlo, che ha lo scopo di avvicinare giovani cantanti e strumentisti alla musica di questo grande compositore. Il suo linguaggio originale e innovativo che partendo dal contrappunto rinascimentale si proietta in avanti abbracciando tre secoli di stile è un potente strumento didattico e allo stesso tempo un ponte necessario tra l’esperienza formativa e quella professionale. In questi primi anni lo Stradella Y-Project ha dato vita a tre oratori, una serenata e un’opera, a volte prime mondiali assolute.

Biglietteria sul luogo del concerto 30 minuti prima dell’inizio (€ 13, ridotti 10 e 5). Info@grandezzemeraviglie.it.