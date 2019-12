"Opera e Mandolini", musica lirica con l'Ensemble Mandolinistico Estense

Nuovo appuntamento di Protagonista il Mandolino rassegna di eventi dedicata all’antico e meraviglioso strumento musicale, organizzata dall'Associazione "Ensemble Mandolinistico Estense" in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "O. Vecchi - A. Tonelli" di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il Patrocinio del Comune di Modena. La direzione artistica è affidata al M°Roberto Palumbo, direttore dell'Ensemble Mandolinistico Estense.

Si apriranno i festeggiamenti del Natale, Sabato 21 Dicembre alle ore 18:00, ad ingresso libero, nel prestigioso Auditorium della Corale Rossini di Via L.Borri 30 a Modena, con il Concerto “Opera e Mandolini” dell’Ensemble Mandolinistico Estense. Si rinnova la storica tradizione della musica lirica accompagnata dall’orchestra a plettro che attraversa il repertorio ottocentesco fino ad arrivare alla più vicina tradizione di musica popolare italiana. Il percorso musicale presentato dalla pianista Valeria Zuccotti si snoda tra le maggiori arie d’opera di Verdi, Mozart, Donizetti, Bellini fino ad arrivare alle più tradizionali ed anche natalizie arie napoletane. Un’ora di eccellente musica con grandi interpreti nelle splendide voci di Maryana Zin (Soprano), Christina Minò (Mezzosoprano), Jianwei Liu (Tenore), Denis D'Arcangelo (Baritono). Il Maestro Roberto Palumbo riunisce e dirige nella sua orchestra a plettro i migliori musicisti,. che di anno in anno raccolgono sempre più interesse da parte del pubblico e mantengono viva la tradizione del mandolino proponendo repertori musicali sempre nuovi e rinnovati nella pur secolare tradizione dello strumento.

L’Esemble Mandolinistico Estense, orchestra a plettro di Modena diretta dal M°Roberto Palumbo, nasce nel 1997 nell’intento di riproporre l’importante tradizione della musica degli strumenti “a plettro” ed “a pizzico”, viva in questa città durante tutto il Novecento grazie soprattutto al contributo di musicisti quali Romolo Ferrari e Primo Silvestri. I suoi componenti appartengono a quel vasto gruppo di mandolinisti e chitarristi provenienti da molteplici esperienze che da diversi decenni, con varie denominazioni e attraverso alterne vicende organizzative, hanno sempre svolto un’intensa attività. L’aspirazione a diventare una vera e propria orchestra impegna l’E.M.E. nell’organizzare corsi per tutti gli strumenti dell’organico, cosicché alcuni allievi già partecipano a pieno titolo all’attività concertistica. In questi anni l’E.M.E. ha svolto numerosi concerti basati su vari programmi, spaziando dalla musica classica scritta specificatamente per questo tipo di organico, ambito privilegiato dell’attività del gruppo, alle trascrizioni di musica classica scritte per altri strumenti, dedicando un particolare riguardo al repertorio della canzone napoletana classica, passaggio obbligato per l’arte del plettro.