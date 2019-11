MoCu Speaks presenta "Operation Jurassic" all'OFF di Modena

Lunedì 4 Novembre, dalle ore 21 all’OFF di Modena, Mocu Magazine, progetto editoriale di Associazione Culturale Stòff, con il patrocinio della Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux e la collaborazione del Gruppo Carcere-Città, presenta MoCu Speaks – Operation Jurassic.

Il fotografo e writer inglese Pablo Allison racconterà la storia che lo ha visto coinvolto in un lungo procedimento giudiziario ai danni di diversi writers nel Regno Unito, documentata insieme alla sorella Roxana Allison nel libro che prende nome dall’omonima operazione di polizia, Operation Jurassic. Durante la serata moderata da Elia Mazzotti Gentili per MoCu magazine, l’artista dialogherà con Pietro Rivasi. Interveranno inoltre gli avvocati rappresentanti della Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux e Simona Bonfatti a contestualizzare il racconto in riferimento al sistema carcerario italiano attraverso le testimonianze di progetti come Ulisse, il giornale della Casa Circondariale Sant’Anna di Modena.

Operation Jurassic è il nome di un’imponente operazione di polizia seguita da uno dei più grandi procedimenti giudiziari mai avviati contro writers che agivano in particolare sulle carrozze delle metropolitane britanniche. Pablo Allison, nato a Manchester e cresciuto a Città del Messico, fu uno dei numerosi imputati a seguito dell’operazione. Pablo ha affrontato un processo per crimini legati ai graffiti a seguito del quale è stato condannato a diciannove mesi di custodia di cui cinque scontati in due diverse strutture carcerarie a Londra (Wormwood Scrubs e HMP Brixton) e il resto agli arresti domiciliari con un monitor elettronico legato alla caviglia. Inorridito e scioccato da come la sua arte lo avesse costretto alla detenzione, l’artista inglese ha avviato un processo creativo per tracciare un filo emotivo immaginario con la sorella Roxana, anche lei fortemente colpita dalla situazione, che potesse mantenere entrambi sani e connessi alla realtà. Nel corso di tre anni, anche durante la loro separazione forzata, i due fratelli hanno lavorato per superare l’impatto della detenzione sulle loro vite e mettere insieme una registrazione visiva del tempo e delle emozioni. Pablo e Roxana, attraverso le loro fotografie e la raccolta di atti legali, lettere, disegni e diari, hanno documentato ogni dettaglio dell’arresto, dagli attimi prima, al battito rallentato dell’orologio carcerario, fino al rilascio e alla conquista di una ritrovata libertà.

Il risultato di questo incredibile percorso, volutamente sospeso in uno spazio-tempo confuso a simulare la nebbia emotiva del carcere, è raccolto nel libro Operation Jurassic, pubblicato da Pavement Studios nel 2018 e andato sold-out dopo sole tre settimane dal lancio alla Gallery Photo