Opus Funk Trio in concerto all'Osteria del Bottegaio

Questa sera presso l'Osteria del Bottegaio (ex Pernilla) in concerto gli Opus Funk Trio, che presentano la recente uscita del loro primo album "Energy Jump". Alessio Alberghini al sax tenore, Valerio Chetta all'organo hammond e Alberto Coda alla batteria offrono una serata fatta di brani originali e accurati arrangiamenti, che garantiscono un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del funk, jazz and groove e delle sonorità tipiche dell' hammond trio.