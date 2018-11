Orfeo ed Euridice, dal mito al palcoscenico: lo spettacolo TiPì arriva a San Felice

L’Ade non è più il regno dei defunti, ma quello dei non (ancora) morti. L’inferno, nella nostra contemporaneità, non è più luogo oltremondano, bensì il risultato di una prassi medica da un lato così tecnicamente avanzata da impedire a qualcuno di morire, ma così terribilmente arretrata, dall’altro, da non permettergli di riacquistare le proprie facoltà.

Questo lo scenario del mito di Orfeo ed Euridice – il cantore che tenta di portare indietro la sua amata dalla morte, andando a riprenderla sin nell’Ade e facendosi seguire verso l’esterno, con la sola condizione che non si volti a guardarla - passato attraverso l’acume e la creatività del grande drammaturgo e regista argentino César Brie, che sarà portato in scena sabato 17 novembre alle ore 21 sul palco dell’Auditorium Comunale di San Felice sul Panaro da Giacomo Ferraù e Giulia Viana.

Terzo appuntamento di TiPì – Stagione di Teatro Partecipato, la produzione della compagnia Eco di Fondo, che ha ottenuto anche la prestigiosa selezione In-Box (2014), è uno spettacolo ammaliante per la sua lucida aderenza al reale. Lasciarla andare significa ucciderla o è il gesto più puro, l’amore che si afferma nella perdita? Questo sembrano chiedersi i gesti scenici mentre la dolcezza dell’amore di coppia snocciola domande come una moderna Sherazade, intenta a porsi continui interrogativi solo per ritardare, giorno dopo giorno, il più possibile, la decisione ultima. Una pièce di graffiante bellezza, in cui non emerge una risposta limpida: il testo di Brie non giudica infatti nessuno, non sposa una posizione a scapito di un’altra, non afferma, con manichea sicurezza, dove stia il giusto e dove lo sbagliato, ma lascia invece nelle mani degli spettatori il dilemma, esistenziale prima che etico, sul mistero dei sentimenti, della vita e della morte.

TiPì – Stagione di Teatro Partecipato è promosso dall’associazione Nahìa e realizzato grazie al contributo del Comune di San Felice sul Panaro, Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

