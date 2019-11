Modena Organ Festival, Paolo Gaviglio e Fabio Macera in concerto alla Cappella del Collegio San Carlo

È un programma ricco e brillante quello che il trombettista Paolo Gaviglio e l’organista Fabio Macera eseguiranno nel concerto in programma mercoledì 20 novembre, alle 21, nella cappella del Collegio San Carlo di Modena (in via San Carlo 5). Il concerto, che fa parte della rassegna “Modena organ festival”, è organizzato in collaborazione con Unicef Modena, a favore della campagna “Bambini in pericolo”.

Il programma scelto dai due artisti alterna musica sacra, danze e sonate di compositori di epoca barocca ma anche successivi tra i quali Henry Purcell, John Stanley, Baldassarre Galuppi, Gaetano Valerj e Jean-Baptiste Arban.

Giunto alla 17ª edizione, il “Modena organ festival”, la rassegna di musica per organo che coinvolge anche i Comuni di Sassuolo e Bomporto, proseguirà fino a dicembre con appuntamenti nelle chiese modenesi ma anche nel Palazzo comunale e in luoghi insoliti come un capannone industriale.

La manifestazione, inserita nel programma di “ArmoniosaMente”, è organizzata dall’associazione “Amici dell’organo J. S. Bach” per la direzione artistica di Stefano Pellini, con il contributo di Fondazione Cassa di risparmio Modena, Regione Emilia Romagna, Lapam confartigianato e Bper; e il patrocinio dei Comuni di Modena e Sassuolo.