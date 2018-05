"Organizza i tuoi spazi e la tua vita", incontro con una professional organizer

"Organizza i tuoi spazi e la tua vita", ovvero chiacchiere a ruota libera con la Professional Organizer. A Modena, il 26 maggio presso il Cassetto Culturale.

Si parlerà di

- Il P.O., i vero e falso di questa professione

- Ordine VS Organizzazione

- Decluttering e Space Cleaning

- Le scuse per conservare tutto smontate una per una!

- Nuove abitudini e dove trovarle

- Obiettivo: - stress + tempo per se stessi

Il ‘professionista dell’organizzazione‘ è una figura nata negli stati uniti a metà degli anni ’80 e si è diffusa a partire dagli anni ’90 in moltissimi paesi come l’Inghilterra, Olanda, Germania, Australia, Giappone fino ad arrivare anche in Italia. Ti può aiutare nel caso ti senta sopraffatto dalle troppe cose da fare o dai troppi oggetti che ti circondano, ti supporta se hai bisogno di trovare più tempo per te, per portare a termine più serenamente i tuoi compiti o per sentirti meno stressato nella tua giornata, può appoggiarti se devi traslocare e per impostare funzionalmente la nuova casa o il nuovo ufficio, ti aiuta a riprendere il controllo dei documenti e della posta elettronica, ti facilita e semplifica il tuo flusso di lavoro e molto altro.

Il suo lavoro è insegnarti ad essere organizzati, a gestire meglio le proprie risorse, spazi, tempi ed energie in modo da poter navigare autonomamente e serenamente le giornate piene di impegni e gestire senza pensieri gli spazi pieni di oggetti.

Puoi segnalare la tua presenza alla segreteria dell'Associazione Cassetto Culturale: 3703442761 - info@cassettoculturale.it - fb:cassetto culturale