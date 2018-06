Orientamento università-lavoro, incontro degli studenti UniMoRe con le aziende

L'Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement, insieme ad Er-Go - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna, organizza Incontri con le imprese. Si tratta di appuntamenti periodici, a cadenza praticamente mensile, in cui studenti, laureandi, neolaureati, dottorandi e dottori di ricerca Unimore hanno l’occasione di incontrare 23 aziende di primaria rilevanza nazionale e internazionale che, presso i propri corner espositivi, svolgono brevi colloqui conoscitivi e ritirano i CV dei candidati.

Un nuovo appuntamento si terrà martedì 12 giugno 2018 alle ore 14.30 presso la Residenza Universitaria S. Filippo Neri (Via Sant'Orsola, 52) a Modena. Gli studenti, laureandi e laureati interessati possono iscriversi ad Incontri con le imprese attraverso il link http://www.er-go.it/fileadmin/include/versoillavoro/iscrizione_incontro.php?id=739

Aziende partecipanti e profili ricercati

Bondioli & Pavesi S.p.A.

Bondioli & Pavesi nasce a Suzzara nel 1950 e opera nel settore della componentistica meccanica. Nel corso degli anni amplia l’offerta di prodotti all’area oleodinamica ed elettronica, arrivando così a sviluppare un sistema di trasmissione completo. Oggi il Gruppo opera in più di 50 paesi esportando oltre l'80% del proprio fatturato (41% extra UE). Il successo di questa continua crescita é da attribuire una costante politica di ricerca, di attenzione ai processi produttivi e nella disponibilità allo sviluppo di progetti, in gran parte realizzati in collaborazione con gli stessi costruttori di macchinario. 1.600 sono attualmente i dipendenti in tutto il Mondo: un grande Gruppo in cui lo sviluppo delle persone e la crescita professionale ed umana è parte fondamentale della propria cultura aziendale. I profili di costante interesse sono brillanti giovani laureati in Ingegneria, in particolare Meccanica, Meccatronica, Elettronica, Informatica. Sedi di lavoro: Suzzara (MN) e Pieve Di Cento (Bo).

CREDEM Banca

Una fra le principali realtà private italiane, è una banca moderna con una tradizione centenaria. L'istituto è stato fondato nel 1910, su iniziativa di imprenditori reggiani. Oggi Credem è presente a livello nazionale in 19 regioni, diffusione raggiunta sia attraverso l'apertura di nuove filiali sia mediante l'acquisizione di banche di piccole e medie dimensioni. Con oltre 600 punti vendita in Italia e più di 5.800 dipendenti, negli ultimi 3 anni circa ha assunto 700 persone, di cui il 60% giovani. Credem ricerca neolaureati o laureandi in discipline Economiche, Bancarie, Giuridiche, Scientifiche e Ingegneristiche, a cui proporre specifici percorsi di crescita. In particolare sono aperte ad oggi posizioni per CONSULENTI RETAIL (Lauree economiche e giuridiche) per filiali in tutta Italia - INFORMATION TECHNOLOGY (laurea in informatica, ingegneria informatica) su Reggio Emilia - CONSULENTE VIRTUAL CONTACT CENTER (Lauree economiche e giuridiche) su Reggio Emilia - COMPLIANCE, LEGALE E RISK MANAGEMENT (Lauree economiche, giuridiche e ingegneria gestionale) su Reggio Emilia.

C.R.I.S.

Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e prevenzione dei rischi (CRIS) consolida le esperienze multidisciplinari maturate attraverso le attività di ricerca e servizi svolte all’interno dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia dal 2007, grazie al contributo di docenti e ricercatori universitari e al supporto di professionisti di fama nazionale, ciascuno nel proprio settore di attività. La sicurezza è posta in relazione a rischi di natura differente: criminale, logica e fisica, o collegati all’ambito lavorativo. Da anni il C.R.I.S., attraverso i suoi numerosi laboratori tematici di ricerca contestualizzati nell’ambito del progetto “A Modena la Sicurezza sul lavoro in pratica”, rappresenta un punto di riferimento, a livello nazionale, cui si ispirano altre comunità di ricerca per costituire una comunità di pratica capace di dare risposte concrete alle richieste di semplicità ed efficacia che le parti sociali, a partire dai lavoratori per arrivare alle imprese, richiedono per coniugare produttività e sicurezza. I progetti sviluppati mirano ad accrescere l’utilità sociale nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Il C.R.I.S. partecipa a progetti nazionali, sviluppati in collaborazione con INAIL, frutto dell’esperienza maturata su tali tematiche con un’esperienza pluriennale in questo settore. I profili di interesse sono studenti e laureati di Ingegneria di tutte i corsi di laurea, comunicazione e marketing. La sede di lavoro è Via Vivarelli 10, Dipartimento di Ingegneria a Modena. Viene offerta la possibilità di svolgere un tirocinio formativo (durata di 6 mesi) con un forte scopo formativo.

Crossnova

Startup avviata da giovani professionisti appassionati di tecniche e programmi di Miglioramento Continuo. La mission è quella di creare un nuovo modello che unisca le tecnologie digitali proprie del mondo Industry 4.0, con il background volto all’analisi e all'ottimizzazione dei processi aziendali. Le quattro aree di competenze sono: Industry 4.0 (Progettazione di algoritmi di machine learning per processi manufatturieri e transazionali, digitalizzazione del flusso del valore per l’ottimizzazione dei processi) - Total Quality (Lean Six Sigma, Lean, Kaizen, Continuous Improvement, Design Excellence per poter scegliere sempre lo strumento più appropriato alla situazione) - Project Management e formazione on the job - Business Development e Strategy (Lean e Business Model Canvas). Crossnova è alla ricerca di risorse con attitudini alla Digitalizzazione (Industry 4.0) e alle tecniche di analisi e ottimizzazione dei processi (Lean, Lean Six Sigma, Design Excellence), con forti motivazioni e voglia di crescere, preferibilmente neolaureati in Ingegneria Gestionale, Logistico o Meccanica e in Economia, disposti a muoversi sul territorio nazionale. Previsto un percorso di inserimento e formazione iniziale.

Do IT Systems

Nata nel 2010 come naturale evoluzione delle esperienze decennali maturate dai suoi soci nel campo del “High Performance Computing” in ambito industriale, eredita le loro competenze tecniche e relazionali, sviluppate nel corso del tempo lavorando con aziende che vanno dal piccolo studio fino alle grandi multinazionali che operano nel settore industriale, manifatturiero, della ricerca e bioinformatico. Do IT Systems è il punto di riferimento italiano per le soluzioni HPC per gli Hardware Vendor, Software Vendor, Reseller e tutte quelle aziende che necessitano di simulazioni computerizzate. Il nostro campo di intervento spazia dalla prevendita alla formazione. Attualmente sono alla ricerca di sistemisti Linux con competenze HPC o Linux junior per la sede di Maranello.

Eciparlavoro

Divisione di ECIPAR specializzata nella ricerca e selezione, offre alle aziende un indispensabile supporto in ogni aspetto del mondo delle risorse umane, dalla ricerca e selezione del personale alla progettazione di percorsi formativi fino al supporto per l'inserimento nel mondo del lavoro. Eciparlavoro fa parte del gruppo CNA che associa più di 13.000 aziende, presenti sul territorio provinciale: ciò permette costantemente di offrire ai candidati opportunità di carriera che spaziano dallo stage al contratto a tempo indeterminato. Sono presenti su tutto il territorio regionale con 9 filiali. Eciparlavoro offre a laureati e neolaureati provenienti dai corsi di laurea triennale e specialistica di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali, Elettronica, Informatica, Meccanica, Meccatronica e del Veicolo, Gestionale, Economia, Informatica, LACOM, Giurisprudenza, Biotecnologie numerose opportunità lavorative provenienti dalle aziende della Provincia di Modena e non solo.

Elettric 80 S.p.A.

Il Gruppo Elettric 80 è un fornitore globale di soluzioni meccatroniche per la logistica di fine linea e magazzino. Partner affidabile e di provata esperienza in diversi settori industriali (tissue, beverage, food ed altri), produce veicoli a guida automatica, palettizzatori robotizzati e fornisce soluzioni integrate per il fine linea ed il magazzino grazie alle provate capacità ingegneristiche. Il Gruppo Elettric 80 S.p.A. conta circa 500 dipendenti, ha sede direzionale e produttiva a Viano (RE) e filiali in 9 paesi nel mondo. L'azienda ricerca laureati in Ingegneria (triennale o magistrale) Gestionale, Meccanica e Elettronica per la figura del System Engineer.

ETJCA - Agenzia per il lavoro

Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA - Agenzia per il lavoro è una società consolidata che attraverso la sua rete di filiali presenti in tutta Italia, offre alle persone in cerca di lavoro la possibilità di trovare un’occupazione in linea con il proprio profilo professionale, favorendo il contatto con diverse realtà imprenditoriali. Grazie all’esperienza maturata in molteplici settori e alla sua organizzazione semplificata, ETJCA mette a disposizione delle persone in cerca di occupazione numerose opportunità di impiego nel mondo del lavoro, attraverso il collocamento in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, l’inserimento diretto in azienda, l’attivazione di tirocini extracurriculari e percorsi di formazione. ETJCA ricerca, per Modena e provincia, i seguenti profili professionali: - Impiegato commerciale uso lingue (laureandi o laureati in Lingue, Economia) - Impiegato ufficio marketing (laureandi o laureati in Marketing, Comunicazione) - Ingegneri Meccanici, Elettronici, Informatici (laureandi o laureati per svolgere mansioni di progettazione, programmazione, analisi, sviluppo, industrializzazione all’interno dei più svariati settori e quindi metalmeccanica, ceramica, elettronica, informatica) - Impiegato tempi e metodi (laureandi o laureati in Ingegneria Gestionale) - Infermieri - Tecnici di laboratorio biomedico - Impiegati addetti al personale (laureandi o laureati in Giurisprudenza, Economia) - Sales/ Buyer (laureandi o laureati in Economia, Lingue, Comunicazione) - Tecnici di laboratorio (laureandi o laureati in Biotecnologie) - Impiegati di consulenza (laureati e laureandi in Agraria) - Tecnologi alimentari.

EXPERIS

Experis TECH & IT (Talent Company di ManpowerGroup) è una società di consulenza in ingegneria operante a 360° in ambito motorsport, automotive, IT, ferroviario e trasporti, e lettronica e automazione, aerospazio e difesa. Experis è il partner ideale per ogni azienda che necessita di realizzare progetti in ambito tecnico ed ingegneristico, ricercare talenti e sviluppare risorse attraverso soluzioni veloci, efficaci ed innovative. Nella sua visione la consulenza, la formazione e l’outsourcing, anche attraverso i LABs dedicati all’elettronica, alla meccanica e alle tecnologie dei materiali compositi, si integrano in un’offerta completa che permette la migliore soluzione per qualsiasi esigenza di supporto ingegneristico e staffing. Elemento fondamentale è la capacità attrarre e selezionare i migliori professionisti e le eccellenze tra i talenti emergenti dalle Università e dai centri di ricerca. Grazie all’approccio di Experis, i candidati possono far convergere la propria carriera nell’IT ed engineering in maniera diretta oppure passando attraverso l’esclusiva formazione erogata da Experis Academy. Experis è interessata ad incontrare laureandi e neolaureati in Ingegneria Meccanica, dell’Autoveicolo, Meccatronica, Elettronica , Informatica; Matematica, Fisica, Statistica, Informatica . Gli interessati possono prendere visione delle posizioni aperte o inviare la propria candidatura spontanea sul sito www.experis.it anche prima dell'evento.

Expert System SpA

Società leader nello sviluppo di software semantici che comprendono il linguaggio naturale in uno dei campi tecnologici più dinamici e promettenti. Tutte le applicazioni sviluppate, basate sulla tecnologia brevettata Cogito che sfrutta milioni di definizioni, concetti e relazioni, leggono e comprendono diverse lingue in modo simile all’uomo con la precisione e la velocità necessarie per analizzare, gestire e utilizzare grandi volumi di informazioni strategiche. La passione per l’innovazione e la spinta a divenire leader di settore contraddistinguono la Vision e la cultura di Expert System fin dalla sua fondazione. Grazie al costante impegno in attività di Ricerca e Sviluppo continua a realizzare prodotti e servizi innovativi. Ricercano persone motivate e curiose, disponibili a cogliere nuove sfide, desiderose di immergersi in un ambiente dinamico e variegato che stimola la crescita personale e professionale. L'azienda è interessata a neolaureati, studenti dell’ultimo anno laureandi in Ingegneria Informatica, Informatica, Matematica, Lingue e Letterature Straniere, Interpreti e Traduttori, Linguistica Computazionale, o percorsi di laurea che prevedano lo studio della Linguistica. Per tutti i profili ricercati è richiesta la conoscenza fluente della lingua Inglese. Sede dell'azienda: Modena.

EY

Investimento nelle nuove tecnologie, competenze digitali e open innovation rappresentano il futuro di EY. In un’ottica di Digital Transformation del mercato, sono interessati a giovani con una forte passione per l’innovazione e le nuove tecnologie, pronti a cogliere le sfide per trasformarle in opportunità. Gli ambiti di maggior sviluppo e investimento riguardano: Robotics Process Automation, Digital Innovation, Industria 4.0, Data Analytics, IoT, Cybersicurity, Digital Marketing, Trade Promotions e Forensic Technology and Discovery Services. I candidati selezionati saranno coinvolti nella struttura Advisory, su diversi progetti anche internazionali e avranno modo di confrontarsi sin da subito con il management dei loro prestigiosi clienti. Calati in un contesto fortemente motivato ed in rapida crescita, avranno la possibilità di sviluppare e consolidare le proprie capacità all'interno di un team di professionisti affermati del settore. Profili ricercati: Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Informatica, Matematica, Fisica, Economia Aziendale, Economia e Finanza, Economia e Marketing Internazionale, Marketing e Organizzazione d’Impresa, Scienze della Comunicazione. L'inserimento può avvenire in stage (curriculare o extra in base alle esigenze dello studente) oppure in apprendistato, presso le sedi di Milano, Roma, Bologna per la parte di Consulenza Manageriale e Strategica - per l’attività di Audit e per l'ambito fiscale e tributario sono inoltre disponibili le sedi di Brescia, Bergamo, Treviso, Verona, Firenze, Perugia, Ancora, Napoli e Bari.

FERRARI S.p.A.

Ferrari has a most desirable track record, in Formula One as well as in GT production cars, record business results and voted one of the “World’s most powerful brands”. Above all Ferrari is an international team working with the highest level of professionalism and dedication, based on performance, meritocracy and continuous development, with innovation at the heart of our future. Ferrari offers Engineering Internships: to exceptional students and recent graduates in engineering, and specifically mechanical/vehicle/electronic/electrical engineering. Designing, developing and testing technical solutions and applications, will have the opportunity to work directly with in one of the most professional, meticulous and high-profile engineering teams anywhere. We can offer this as part of your university thesis or as a post-graduate internship. Ferrari offers Process Engineer Internship (Maranello): to exceptional students in their final year and recent graduates we are offering an internship opportunity in Painting Process Engineering. In this position, you will play a support role in projecting devices, interacting with suppliers and verifying designs for final approval. Living the entire painting technological cycle, you will also cooperate in the assessment of working phases, suggesting unconventional solutions to use machines in a different way and to optimize the process. Moreover, you will have the opportunity to take part to the production SOP and the anomalies analysis and management. Ferrari offers Purchasing and Logistic Internships (Maranello): to selected students with an outstanding academic track record and international mindset an opportunity to discover our business model and to contribute and learn during a 6-month internship with our Purchasing or Logistics teams in Maranello. Depending on your specific area, you will work on a full range of responsibilities in our Purchasing or Logistics departments. In Purchasing, you will develop and implement the most advantageous purchasing conditions in terms of time to market, cost and quality as well as supplier’s relation. You will help to define a scouting plan, to ensure a suitable and competitive suppliers' park. Where as in Logistic, manage and monitor the entire weekly supply flow, intervening directly in specific area.

Marchesini Group

Marchesini Group è un'azienda italiana con headquarter a Pianoro (BO), fondata nel 1974 e divenuta ad oggi leader nella fornitura di linee complete e macchine singole per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici. Fortemente internazionalizzata, l'azienda ricerca Ingegneri Gestionali, Meccanici e Informatici per inserimenti in tirocinio post laurea e/o con contratto di apprendistato. Sono disponibili posizioni aperte in tutte le sedi italiane: Cerro Maggiore (MI), Carpi, Bologna, Barberino di Mugello (FI), Siena e Latina.

PwC

PwC è un network internazionale leader nei servizi professionali alle imprese. Il nostro obiettivo è creare il valore che cercano i nostri clienti e le nostre persone attraverso la costruzione di solide relazioni basate su collaborazione, qualità del servizio, integrità e rispetto reciproco. Siamo presenti in 158 paesi, con oltre 236.000 professionisti impegnati a dare risposte innovative e di qualità alle problematiche complesse delle aziende con cui lavoriamo. In Italia siamo più di 5.000 persone in 23 città. PwC offre una vasta gamma di servizi in modo integrato e multidisciplinare. La grande forza del nostro network è quella di saper abbinare la conoscenza dei mercati locali ad un’organizzazione di respiro globale. PwC cerca persone appassionate, ricche di energia e con voglia di imparare. Sono indispensabili una spiccata attitudine al lavoro di gruppo ed una forte motivazione ad intraprendere un percorso di carriera in un contesto dinamico e sfidante. Inseriamo laureandi e neolaureati nei dipartimenti di Economia, Giurisprudenza, Informatica, Ingegneria e Matematica. Sono fondamentali una solida preparazione accademica ed un buon livello di conoscenza dell’inglese.

Sicam S.r.l. Gruppo BOSCH

Sicam Srl, società del Gruppo BOSCH sita in Correggio (RE), è una azienda specializzata nella progettazione e produzione di macchine smontagomme, equilibratrici e sistemi di diagnostica per le autovetture. La sua dinamicità e flessibilità nel ricercare semplici e congeniali soluzioni alle richieste dei clienti, unita all'approccio internazionale proprio delle società del gruppo BOSCH, hanno portato ad una costante crescita del trend produttivo dell'azienda che esporta in oltre 70 paesi in tutto il mondo. Sicam srl è interessata a incontrare studenti, laureandi o neolaureati in Ingegneria Gestionale, Meccanica, Elettronica, Informatica, Economia e Finanza, Marketing e discipline umanistiche, da inserire in stage pre o post laurea nella propria sede di Correggio (RE).

Skybackbone Engenio

Fondata nel 2011, Skybackbone Engenio è una società di consulenza e un broker di Servizi Cloud con sede a Carpi (MO) che sviluppa soluzioni di Business Enterprise per l'Ottimizzazione e l'Integrazione di Processi, Applicazioni e Dispositivi. Skybackbone Engenio è specializzata nella gestione dell'Infrastruttura ERP / CRM / eCommerce, nell'Ottimizzazione delle Prestazioni, nella Gestione di Database, fornendo ai Clienti Tecnologie all'Avanguardia, competenze di alto livello e Servizi Orientati alla Personalizzazione. Oggi, Skybackbone Engenio gestisce una decina di Datacenter Interconnessi in tutto il Mondo al fine di garantire Business Continuity / High Availability ad Imprese Medio-Grandi. I Volumi di Dati Gestiti attualmente sono di circa 1 PetaByte su 1000 VM. L'azienda ricerca per la propria sede Data Architect, Database Administrator, Cloud Architect, Infrastructure Automation Engineer neolaureati.

Snap-on Equipment

Azienda di Correggio (RE), parte del gruppo multinazionale americano Snap-one, realizza macchiari per Automotive Wheel Service e Collision Repair Equipment. L'azienda ricerca per la sede di Correggio (RE) Test Engineer con laurea in Ingegneria Meccanica o Meccatronica e Progettisti HW/SW laureandi o neolaureati in ingegneria Elettronica, Informatica.

STAR S.p.A.

Azienda Italiana del Gruppo STAR, un network internazionale composto da 50 filiali in 30 paesi, con uno staff permanente di oltre 1000 specialisti. L’attività di STAR Italia si concentra sul ciclo di vita delle informazioni tecniche, cioè sui processi di redazione tecnica, traduzione tecnica e pubblicazione, stampa e logistica. Per ognuno di questi processi, STAR dispone di un know how avanzato, di personale altamente qualificato e di strumenti software dedicati. Profili ricercati: Neolaureati in ingegneria Meccanica, Autoveicolo, Elettrica, Elettronica per percorso di crescita come redattore di manualistica tecnica automotive (contratto a tempo indeterminato, sede di lavoro Maranello) - Laureandi/laureati in Lingue (tedesco, francese, spagnolo) per stage in area customer care automotive (Maranello) - Excel specialist per gestione dati customer care automotive (stage, sede di Maranello) - Categorie protette L 68/99 Laureando/laureato in informatica per stage in ambito ICT technical support (Maranello).

Studio Luciano Mai

Presenza consolidata nel settore dei Servizi di Organizzazione Aziendale e di Ricerca e Selezione di personale qualificato, lo studio ha maturato nel corso di un’attività trentennale competenze fortemente specialistiche orientate ad individuare profili di differente formazione e seniority con i quali intraprendere, supportando le aziende di riferimento, i necessari percorsi di crescita interna. Lo studio è interessato ad incontrare laureandi e laureati in Ingegneria (indirizzi preferenziali meccanico, elettronico, gestionale, informatico, chimico), Economia - con un orientamento a ruoli di controller- Comunicazione digitale.

STUDIO R.B. Engineering S.r.l.

Da più di 30 anni opera nell’ambito della progettazione di impianti tecnologici finalizzati al comfort e alla sicurezza per l'ambito residenziale, industriale, commerciale, terziario, scolastico e per tutte le categorie di edifici che necessitano di tecnologia elettrica e meccanica. Si occupa della progettazione di edifici di rilievo sia in Italia che all’estero (UE, Russia, paesi nordafricani, medio‐oriente), quali ospedali, residenze sanitarie assistite, villaggiacanze, Hotels, centri commerciali, ipermercati, complessi direzionali, piscine, centri sportivi, palestre, centri benessere, edifici di culto, grattacieli, urbanizzazioni primarie e altro ancora. Sono interessati ad incontrare laureandi o neolaureati in Ingegneria Meccanica, Civile o Elettrotecnica/Elettronica, che abbiano intenzione di avviarsi alla carriera di Progettisti di Impianti Termotecnici e di Progettisti di Impianti Elettrotecnici. Sede di lavoro: Modena, inserimento previsto tramite tirocinio o contratto di lavoro. L’obiettivo è formare figure professionali specializzate nella Progettazione e Direzione lavori di opere impiantistiche legate ai vari settori dell’edilizia, in grado di operare con le più moderne tecnologie di progettazione.

Tempor - Agenzia per il Lavoro

Opera dal 1995 nell'ambito del mondo del lavoro, nella sua accezione più completa. In questi anni ha supportato decine di migliaia di aziende per individuare le migliori soluzioni utili al miglioramento ed organizzazione del capitale umano e migliaia di lavoratori a trovare collocazione nel mondo del lavoro. E' stata una delle prime cinque Società autorizzate nel settore della fornitura di lavoro interinale e le sue attività di intermediazione hanno ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9000. E’ presente con filiali su tutto il territorio nazionale. Tempor è alla continua ricerca di laureati o laureandi in Ingegneria Gestionale, Meccanica o affini da inserire presso clienti (Modena e provincia) con la mansione di Programmatori di Produzione; laureati o laureandi in Ingegneria o Chimica per il profilo di Quality Manager. Inoltre, per la filiale di Reggio Emilia, è alla ricerca di laureati in Infermieristica, Fisioterapia, Scienze dell’educazione o affini.

TORRECID

Azienda multinazionale spagnola che si dedica alla fornitura di prodotti, servizi, soluzioni, consulenza tecnica e tendenze future per il settore ceramico, del vetro e della plastica. Torrecid è stata fondata nel 1963 ad Alcora, in Spagna e da allora continua a svilupparsi: attualmente è presente in più di 25 paesi e conta clienti in più di 100 nazioni. Posizioni aperte presso la sede di Fiorano (MO): BUYER e ADDETTI BACK OFFICE COMMERCIALE con laurea triennale o magistrale in Economia e Finanza, Ingegneria Gestionale o Lingue (Inglese e Spagnolo) - TECNICI ASSISTENZA CLIENTI NAZIONALE E INTERNAZIONALE del reparto Marketing & Service con laurea triennale o magistrale in ambito Ingegneristico, Scientifico, Chimico e Geologico- INGEGNERI GESTIONE PROCESSI - IMPIANTI - PRODUZIONE - Area UFFICIO TECNICO con laurea triennale o magistrale in Ingegneria Gestionale, Meccanica, Industriale, Civile. L'azienda valuterà opportunità di inserimento attraverso tirocini curriculari (studenti) e contratti a tempo determinato.

Per informazioni: Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement - placement@unimore.it - tel. 059 2057093-7094-7097

Per studenti/laureandi/laureati: è gradita l'iscrizione attraverso il link indicato nel programma della giornata