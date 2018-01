Sassuolo. "Oroscopo 2018. Il Giro dell’Anno in 12 segni" con Simon ed Eliselle

Venerdì prossimo, 5 gennaio ritorna a Sassuolo a parlare di Oroscopo e Stelle la webstar Simon, ospite di Eliselle in Sala Biasin alle 18,30.Sarà una serata da non perdere, con un assaggio di quello che ci attenderà nel 2018 insieme a uno degli esperti di astrologia più amati, che presenterà anche il suo nuovo libro uscito per Mondadori, “Oroscopo 2018. Il Giro dell’Anno in 12 segni”.

La sua pagina Facebook, Simon & The Stars, ad oggi conta più di duecentoventiseimila fan: dopo il tour che lo ha visto protagonista nelle principali città italiane e dopo le ospitate, tra le altre, a Radio Deejay e Raiuno, Simon è pronto a incontrare di nuovo i suoi fan di Sassuolo e dintorni, in un momento speciale di convivialità in cui spiegherà il 2018 a tutti coloro che vorranno “curiosare” e fare domande sulla propria situazione astrale. Alla fine ci sarà un piccolo rinfresco per festeggiare con ottimi propositi l’anno nuovo.

Sassuolo2000 sponsor dell’evento, vedrà una piccola anteprima con una Diretta d’Autore dove Eliselle intervisterà Simon e si farà anticipare un breve giro dei segni. Questo è il primo degli incontri 2018 promossi da Sassuolo2000 per la cultura sassolese e ideati in collaborazione con Eliselle, scrittrice e curatrice di eventi letterari. Il bookshop è curato dalla Mondadori Bookstore di Formigine.