Maranello. Alla Torre della Strega per guardare le stelle 

Appuntamento da non perdere il prossimo sabato 31 agosto alla Torre della Strega di Fogliano: in programma c’è “Streghe e stelle”, una serata di letture per bambini e di osservazione del cielo. Si parte alle ore 20.30 con la lettura animata per bambini "Miti e stelle" a cura di Ecosapiens, per proseguire con uno spuntino di mezzasera e alle 21.30 l’osservazione del cielo per scoprire le costellazioni e i pianeti visibili a cura di Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica.

Un’occasione unica per ammirare il cielo stellato nella magica cornice della Torre della Strega, storico residuo monumentale che da alcuni anni è stato recuperato e valorizzato, la cui funzione originaria, probabilmente, era di punto di osservazione e vedetta. Si tratta dei resti monumentali di un antico torrione quadrangolare di poco meno di sei metri di lato, attualmente alta circa 7 metri, edificato tra il XIII e il XV secolo d.C., che ricorda la presenza di una struttura fortificata utilizzata come torre di vedetta e di rifugio, appartenente ad un sistema di fortificazione che comprendeva i castelli di Maranello, Spezzano e Montegibbio.

Il Planetario di Modena ha individuato proprio questo sito come postazione ottimale per l’osservazione del cielo: per questo motivo sono state collocate in adiacenza alla torre due piattaforme circolari per lo stazionamento degli strumenti ottici. In caso di maltempo l'iniziativa sarà annullata.