Il crollo come emblema di una nuova era: "Otto" di Kinkaleri al Teatro delle Passioni

La stagione 2019/2020 del Teatro delle Passioni di Viale Carlo Sigonio continua con lo spettacolo "Otto" della Compagnia Kinkaleri sabato 11 gennaio alle ore 20.00 e domenica 12 gennaio alle ore 17.00. La durata dell'esibizione è di 1 ora.

Nata a Firenze nel 1995 con l’obiettivo di operare fra sperimentazione teatrale, ricerca sul movimento, performance e installazione, la compagnia Kinkaleri decide di riallestire a distanza di sedici anni dal suo debutto. Lo spettacolo "Otto", torna in scena per capire cosa ci sia ancora di vero in uno spettacolo che navigava nel vuoto, facendo del crollo l’emblema di una nuova era. Premio Ubu nel 2002, un anno prima del suo debutto quando ancora veniva presentato in fase di studio, non ritorna come uno spettacolo di repertorio perché abbia motivo di resistere nel tempo, ma è qui per domandare ancora.

Una persona entra in scena e cade. Più precisamente non entra per cadere, ma cade perché entra. Una caduta che potrebbe essere l’unica, in assoluto, che contiene tutto lo spettacolo, alla quale seguono altre cadute, che possono essere considerate delle note a piè pagina, evoluzioni di quella prima archetipica caduta.

A sedici anni di distanza, questa caduta tenta di rapportarsi con una nuova generazione, per capire se il crollo che era stato individuato in quei primi anni duemila è ancora in divenire, se siamo nella polvere oppure se ci troviamo già in un iceberg staccato che si muove verso altre direzioni. Nel 2002 la compagnia riceve il Premio Lo Straniero Scommesse per il futuro e dal 2001 Kinkaleri ha sede operativa a Prato nello spazioK, uno degli spazi dell’ex-area industriale Campolmi nel centro storico della città.

Il gruppo è formato attualmente da Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco.

Progetto, realizzazione Kinkaleri / Matteo Bambi, Luca Camilletti, Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco, Cristina Rizzo

con Filippo Baglioni, Chiara Bertuccelli, Andrea Sassoli e Mirco Orciatici.



Produzione KLm / Kinkaleri in collaborazione con Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Teatro Metastasio / Contemporanea Festival, spazio K.Kinkaleri con il sostegno di Regione Toscana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento dello spettacolo.

Informazioni e prenotazioni Teatro delle Passioni:

Prezzi dei biglietti € 13 / 6,50

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

Biglietteria Teatro delle Passioni – Viale Carlo Sigonio 382, Modena

Aperta solo in concomitanza degli spettacoli programmati, da un’ora e mezza prima della rappresentazione.

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it



Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Gallery