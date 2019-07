Pac-Vullo 2019. Street Food & Craft Beer Festival

A Pavullo dal 19 al 21 Luglio torna la terza edizione di PacVullo, lo Street Food e Craft Beer Festival numero uno del Frignano. Come nelle altre edizioni il centro storico di Pavullo sarà ricco di offerta enogastronomica street food con i migliori cuochi di strada d'Italia, con tante novità, tra cui gli spettacoli in Piazza Montecuccoli e quest'anno anche in Piazza Borelli.

Gallery