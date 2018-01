Campogalliano in festa con la Pcarìa, il maiale "in piazza"

Domenica 28 gennaio a Campogalliano si tiene la 14ª edizione della “Pcarìa: il maiale in piazza”, una giornata all'insegna della lavorazione della carne di maiale, un tradizionale appuntamento di festa e incontro per le famiglie contadine emiliane. Dalle 9 di mattina, in piazza Vittorio Emanuele II, saranno attivi gli stand gastronomici a cura della Pro Loco di Campogalliano e del Gruppo dell’Albero con la proposta di gustose specialità della tradizione emiliana. Per tutta la giornata, la stessa piazza ospiterà il mercato enogastronomico e straordinario (formaggi, salumi, vini, spezie, abbigliamento, oggettistica, etc.) e uno spazio ad hoc dedicato al Parmigiano Reggiano, con la possibilità di conoscerne la storia, ricostruendo tutti i passaggi della sua lavorazione, dalla tradizione millenaria.

Il programma della Pcarìa comprende anche i Norcini di Campogalliano, di San Martino in Rio e dei Comuni limitrofi, impegnati nelle varie fasi della lavorazione del maiale, dalla cottura nei paioli dei ciccioli e della coppa di testa, alla preparazione di salami, cotechini e salsicce. Dalle 10 in poi il Gruppo Folk di San Martino in Rio “Come una volta” proporrà una commemorazione surreale e folkloristica “In memoria del Maiale”, il duo comico Paglietta e Bombetta divertirà con i suoi sketch e, a partire dalle 10.30, Andrea Barbi condurrà in diretta il programma tv di TRC “Ci vediamo in piazza”, con il coinvolgimento dei presenti.

Ospite straordinaria della manifestazione sarà la Famiglia Pavironica che, da mezzogiorno in poi, terrà compagnia a tutti i presenti durante l’ora del pranzo, portando il proprio saluto ufficiale alle 14 dal balcone del palazzo municipale.

Per tutto il giorno, spostandosi nella suggestiva piazza della Bilancia, si potrà passeggiare e fare acquisti nelle bancarelle del Mercato Fatto in Italia, mentre il Museo della Bilancia di via Garibaldi 34/a sarà aperto dalle 10 alle 18.30, a orario continuato, con una sezione speciale dedicata alle bilance da macelleria.

Nel pomeriggio è in programma un ulteriore appuntamento: a partire dalle 15.30 in piazza Vittorio Emanuele suonerà la scatenata band di rock dialettale “Le Cagne Pelose”.

Per maggiori informazioni: 059.851008, lavilla@comune.campogalliano.mo.it