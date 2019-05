PAFF!, la IV Edizione del Pensieri a Fumetto Festival è dedicata ai motori

Modena capitale del fumetto e del motore, con la quarta edizione di PAFF! Pensieri a Fumetto Festival, che quest’anno avrà come protagonisti autori come Nico Picone e Fausto Vitaliano, Capitan Artiglio, Eleonora Bruni e Jacopo Paliaga e i modenesi Guido De Maria e Clod che disegneranno, dialogheranno e fantasticheranno sul tema dei motori.

L’evento è in programma da lunedì 13 a sabato 18 maggio alla Biblioteca Delfini di Modena (Palazzo Santa Margherita) e la giornata clou di conferenze, laboratori e spettacoli coinciderà con il Nessun Dorma, la notte bianca modenese. Il festival è organizzato dall’associazione Pensieri a Fumetti in collaborazione con Arci Modena, Biblioteca Comunale Delfini e Fondazione Modena Arti Visive con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Polimero con il contributo di Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0 ed EmilBanca e il supporto di Panini Comics, Aseop, Officina del Riuso e Pan Distribuzione. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, il programma completo sul sito.

Si parte lunedì 13 maggio con la mostra “Matite e motori”, ospitata nella Sala Chiesa della Biblioteca Delfini, con tavole originali di Giuseppe Palumbo, Giacomo Bevilacqua, Roberto Recchioni, Marino Neri, Christian Cornia, Paolo Ongaro, Giovanni Timpano e Capitan Artiglio, Nico Picone ed Eleonora Bruni, questi ultimi saranno ospiti delle conferenze. La mostra sarà visitabile per tutta la settimana con gli orari di apertura della biblioteca, ad ingresso libero e gratuito.

Sabato 18 maggio, nell’ambito del programma del Nessun Dorma, la notte bianca modenese organizzata dal Comune di Modena, spazio agli incontri con un ciclo di conferenze che prenderà il via in mattinata, alle 11.30, nel chiostro di Palazzo Santa Margherita con Eleonora Bruni e Jacopo Paliaga che parleranno de “Il futuro delle macchine a fumetti”. Bruni è disegnatrice di Monster Anthology mentre Paliaga è autore di Aqualung, insieme hanno realizzato Space Opera, sempre per Panini Comics. Alle 15.30 si prosegue con “Veicoli possibili o impossibili?” con il disegnatore Nico Picone e lo sceneggiatore Fausto Vitaliano, entrambi autori di Topolino e infine, alle 18.30, la conferenza “Unico limite: la fantasia!” con Capitan Artiglio, autore della serie Kids with guns, che vanta collaborazioni con Rancore & Dj Myke e Murubutu. In questa occasione dialogherà con Marco Zucchi di Unimore. Protagonisti indiscussi della serata saranno Guido De Maria, maestro del fumetto modenese autore di Supergulp, Comix, Giumbolo e Nick Carter e Claudio Onesti, in arte Clod, allievo e collaboratore di Bonvi e tra gli autori di Sturmtruppen e Cattivik. Insieme, questo magico duo del fumetto, condurrà alle 21.30 l’asta di beneficenza “Matite e motori all’asta” dove verranno battute le tavole della mostra e il cui ricavato sarà destinato interamente ad ASEOP – Casa di Fausta. Durante la giornata (ore 11 – 24), negli spazi del chiostro, saranno allestiti banchetti del fumetto con Banco Pan Distribuzione e laboratori per bambini per costruire insieme aerei di origami, Paff-a-porto, Taccuini di viaggio, Disco orario a fumetti e per creare insieme un mega PAFF! collettivo. Il laboratori, a cura dell’associazione Officina del Riuso, saranno aperto dalle 12 alle 13 e dalle 16 alle 18.