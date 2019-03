“The Future is female”, l'8 Marzo all’OFF di Modena

Venerdì 8 Mazro all’OFF di Modena, in occasione della festa della donna, THE FUTURE IS FEMALE, una serata per le donne con le donne. Dalle 24:00 salirà sul palco del circolo di via Morandi la band tutta al femminile delle Pandorea, e nello spazio esterno il Dj Set sarà a cura di Lisa Miss Take. Dopo il live, come ogni venerdì, si balla con Matteo Borghi Dj.

Lo slogan che da il titolo alla serata trae spunto dalla famosa maglietta disegnata negli anni ’70 per Labyris Books, la prima libreria femminista a New York, aperta nel 1972 da Jane Lurie e Marizel Rios, che scelsero come loro slogan proprio la frase “The Future is Female”, il futuro è donna.

Le Pandorea sono un gruppo nato nel novembre del 2015 grazie all’idea di Sara, la chitarrista, ma attivo a tutti gli effetti dal Giugno del 2016 con il debutto al Peter Pan di Marina di Ravenna, in apertura alle Roipnol Witch. La band ad oggi è formata da Sara Valenti (chitarra-cori), Ambra Pincelli (voce), Alice Nocetti (basso), Giulia Camellini (chitarra-cori), Nancy Luduena (batteria). Il primo EP intitolato "XX", uscito a Novembre 2018 è basato su un genere misto, un mix di energia rock'n roll, con l'aggiunta di atmosfere metal e ballad, il tutto adornato dall'idea che la musica rock possa essere anche femmina.

Venerdì 8 Marzo, The future is female all’OFF di Modena con il live della band tutta al femminile delle Pandorea e nella serra Dj Set a cura di Lisa Miss. Dopo il live si balla con Matteo Borghi Dj.

L’apertura della serata è prevista per le 24:00.

L’ ingresso è riservato ai soci dell’Associazione Culturale Stòff.