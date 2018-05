“Rossini Compilation, per patacca narrante e 4 sax”, Paolo Cevoli a Carpi

Il ciclo di concerti “Soprattutto Rossini” dedicato al 150esimo anniversario della morte del compositore pesarese Gioachino Rossini (1792-1868) è un progetto di collaborazione tra l’Istituto superiore di studi musicali VecchiTonelli di Modena e Carpi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

La fortunata rassegna, con lo spettacolo “Rossini Compilation, per patacca narrante e 4 sax”, arriva al terzo appuntamento e porta in scena un divertente show, a cavallo tra musica e teatro.

Gioacchino Rossini muore nel 1868 e fin da piccolo viene considerato un vero genio della musica. Tutti lo chiamavano il “Cigno di Pesaro” ma alcuni dicono che lui preferisse il “Cinghiale di Lugo”. Lugo di Romagna. Nel 2018, 150 anni dopo, un patacca romagnolo DOC, non di Lugo ma di Riccione, racconta in maniera semiseria la vita e le opere di questo grande musicista e del mondo dell’Opera quando l’Italia era il paese del “Bel Canto”. Paolo Cevoli e il Quartetto Saxofollia, per la prima volta insieme sul palco, danno vita ad uno spettacolo divertente e frizzante incentrato sulla figura del grande Gioacchino Rossini.

Paolo Cevoli è forse meglio conosciuto come Palmiro Cangini il confusionario assessore (alle varie ed eventuali) del comune di Roncofritto (in)capace di risolvere i problemi del suo amato paese. Dietro la maschera di questo personaggio, in realtà si cela un tranquillo signore, dedito fin dall'infanzia all'accoglienza alberghiera. Il suo destino, che sembrava appunto assegnato al mondo della ristorazione emiliano-romagnola, si incontra invece con la televisione, nel 2001, quando calca il palco di Zelig nei panni di Palmiro Cangini, che lo incorona fra i comici più richiesti del momento. Da allora non si contano le sue apparizioni in programmi televisivi, film e pubblicazioni oltre ad una cospicua produzione di spettacoli per il teatro tra cui ricordiamo l’ultimo successo “La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli”.

Il quartetto Saxofollia, che affianca il comico romagnolo in questo spettacolo, è una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia formato da Fabrizio Benevelli, Giovanni Contri, Marco Ferri ed Alessandro Creola.Primo premio a 8 concorsi nazionali ed internazionali, dal 1993 svolge una intensa attività concertistica partecipando ad importanti manifestazioni nazionali ed estere oltre a collaborare con

prestigiose orchestre sinfoniche come La Fenice di Venezia, Filarmonica della Scala di Milano, o Arena di Verona. Saxofollia ha 7 dischi all’attivo, recentemente alcuni loro brani sono entrati nella “iTunes Top 100 Chart" dei più venduti in paesi come Canada e Giappone.