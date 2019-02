"Passione: un antidoto contro l'infelicità", Paolo Crepet al Forum Monzani

Viviamo un'epoca in cui tutto è a portata di click e facilitato dalle nuove tecnologie digitali, che funzionano come un rallentatore cognitivo ed emotivo, rendendo tutto apparentemente fattibile e fruibile senza sforzo. Ma in tutto questo: che fine ha fatto la passione? Quella sfida lanciata al mondo e a stessi per continuare a migliorarsi, a sognare e a sperare, rischia un progressivo deperimento, se non addirittura l'estinzione.



Eppure senza passione, l'anticorpo naturale alla paura, non c'è una vita vera né una visione del futuro. Per questo è necessario riaccenderla, invocarla e inseguirla. E soprattutto raccontarla, proprio come faPaolo Crepet, famoso psichiatra e sociologo, nel suo ultimo libro "Passione" (Mondadori): lo farà anche per il pubblico del BPER Forum Monzani di Modena, dove presenta il suo libro sabato 9 febbraio alle 17.



Per celebrare questa parola sacra in tutte le sue accezioni e declinazioni, lo scrittore attinge a storie e riflessioni tratte della propria esperienza esistenziale e professionale, per spiegare soprattutto ai giovani cosa significa questo fuoco interiore necessario per tenere accesi i propri desideri e cercare di soddisfarli. E visto che gli esempi spesso sono più incisivi e incoraggianti delle parole, il libro raccoglie le testimonianze di tre campioni di passione: Paolo Fresu, straordinario jazzista acclamato in tutto il mondo; Alessandro Michele, che ha rivoluzionato il panorama internazionale della moda, e Renzo Piano, tra i più celebrati architetti contemporanei. Tre uomini molto diversi per età, formazione e biografia, ma accomunati da un'inconfondibile caratteristica: l’inossidabile entusiasmo che anima il loro lavoro e l'assoluta fedeltà ai sogni di gioventù, che ne ha reso possibile l'avverarsi. Un libro che invita a salire su questo meraviglioso traghetto chiamato passione, affrontando un viaggio non sempre facile, ma che trasporta e preserva la speranza di una vita stupefacente.