Vignola. Tremila paperelle si sfidano in una gara sulle acque del Panaro

Il 12 ottobre 2019 su un tratto del fiume Panaro del Comune di Vignola e Savignano, indicativamente in zona piscina e ponte Muratori, si svolgerà 1a “Paperella’s CUP - Gara delle Paperelle in Panaro” promossa dalla nostra associazione VignolANIMAzione. Saranno in gara 3.000 paperelle (circa 10cm l’una) progressivamente numerate ed abbinate a ognuno dei 3.000 biglietti della lotteria offerti, fino al momento della partenza della gara, per un contributo di 5 euro ciascuno.

Le paperelle sono rilasciate nel fiume alle ore 15.00 del 12 ottobre 2019 e navigano senza essere spinte da alcuno, fino all’arrivo lungo il tratto di fiume stabilito (300 metri circa), sotto la tutela dl commissari di gara che ne controllano il corretto svolgimento con particolare attenzione al rispetto delle disposizioni relative alla tutela ambientale.

Un sistema di canalizzazione e raccolta delle paperelle al traguardo consente di stabilire un ordine d’arrivo che, abbinato ai biglietti della lotteria, definisce l’attribuzione del premio in palio. La presenza di un notaio certificherà il numero che il numero delle paperelle sia pari esattamente al numero dei biglietti venduti.

Pochi giorni prima della manifestazione verranno abbinati tutti i biglietti venduti alle paperelle e l’elenco sarà pubblicato sul sito www.vignolanimazione.it. L’ordine d’arrivo è certificato dalla Giuria di gara con la supervisione del Notaio.

Questa manifestazione vuole essere parte delle campagne di sensibilizzazione e di promozione del territorio che svolge vignolANIMAzione.

Il ricavato netto della manifestazione verrà destinato interamente a services a favore della comunità, in primis e in particolare verrà destinato alla consegna di borse di studio per studenti meritevoli delle scuole medie, una per comune dell’Unione Terre dei Castelli. Se la vendita delle paperelle lo permetterà potremmo anche destinarne due per comune.

Prima della competizione delle paperelle ci sarà la gara tra 8 papere più grandi, circa 25cm – una per ogni comune dell’Unione – che vi verranno consegnate e dovranno essere da voi (amministrazioni comunali) personalizzate. Alla vincitrice verrà assegnata il trofeo PAPERELLA’S CUP che verrà rimessa in gioco ogni anno.