M5S. Tappa a Carpi per il tour "Avanti Tutti!" di Gianluigi Paragone

Tappa carpigiana venerdì 10 maggio per il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, con il suo "Avanti tutti! Tour". L'appuntamento è dalle ore 18 alle 21. Sul palco insieme a lui ci sarà Monica Medici, candidata sindaco M5S a Carpi. Saranno inoltre presentati anche gli altri candidati sindaci M5S dei Comuni del Modenese e i candidati consiglieri del M5S di Carpi.

«Saremo in tanti e parleremo di come portare avanti insieme il cambiamento iniziato in questo primo anno di governo – esorta Paragone - Dobbiamo incontrarci di persona in piazza, per ascoltarci ed essere più forti. I media fanno girare un racconto sbagliato del nostro operato, abbiamo bisogno di tutto il sostegno per ribadire un principio caro al MoVimento 5 Stelle e scomodo alla vecchia politica: nessuno deve rimanere indietro!».

«E noi vogliamo, appunto, continuare a incontrarci nelle piazze, ad ascoltare le testimonianze dei cittadini - aggiunge Monica Medici - bisogna amministrare i Comuni, amministrare Carpi, perché ci sia un vero e concreto cambiamento positivo».

L'evento vedrà anche la presenza del sottosegretario M5S alla Giustizia Vittorio Ferraresi e dei parlamentari M5S modenesi Stefania Ascari, Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi.