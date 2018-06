"Parchi e riserve tra le stelle", osservazione guidata a Montecorone di Zocca

Sotto il cielo dei Parchi e delle Riserve in compagnia delle guide ci orienteremo nel cielo stellato per scoprire il nome delle stelle, individuare le costellazioni ed ascoltare le leggende che le circondano, ma anche per riflettere sull’importante problema dell'inquinamento luminoso prodotto dalle nostre città.

Appuntamento a Montecorone di Zocca il 22 giugno 2018. Prevista per tutte le osservazioni una breve passeggiata d’avvicinamento al punto d’osservazione.