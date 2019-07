Parco del Guerro in festa con cena all you can eat e musica dal vivo

A San Vito di Spilamberto 2 giorni di festa con cena “all you can eat” e musica dal vivo con l’obiettivo di costruire la nuova sala polivalente. Dopo il restyling dell’anno scorso torna a San Vito di Spilamberto, il 27 e 28 luglio, “Parco del Guerro in festa” giunta alla sua sesta edizione. Durante la festa il servizio di stand gastronomico sarà strutturato sul metodo dell’"all you can eat". Si sarà muniti di un "braccialetto" che darà la possibilità di servirsi al buffet e farsi servire "finchè si può mangiare".

Menu per tutti i gusti: dalla tradizionale grigliata, fino ai piatti vegetariani, cous cous, paella, dolci e frutta.

Inoltre, durante la festa, sarà attivo il “bar del parco”, con banco cocktail, birra, bevande e caffè.

Non mancherà poi la musica dal vivo ad allietare le serate. Sabato 27 saliranno sul palco due splendide voci. “Dalla via Emilia e anche più in là…” canteranno infatti per noi Lalo Cibelli e Giulia Barozzi che incanteranno il pubblico con il loro eclettismo e la loro professionalità. Domenica 28 spazio ai Love Machine. la party live band ormai appuntamento fisso della festa che suonerà come sempre rigorosamente dal vivo brani musicali che spaziano dai migliori pezzi dei Dj internazionali del momento ai mitici anni '90, senza trascurare le più divertenti hit dei '70s e degli '80s. Divertimento e balli assicurati insomma.

Tutto il Parco del Guerro metterà il vestito “a festa” e tutti potranno scoprire il percorso pedonale illuminato lungo più di un chilometro, il giardino delle mele antiche, l’area giochi per i bambini, lo spazio fitness e il piacere di stare all’aria aperta in compagnia. Obiettivo della festa, come quello di qualsiasi iniziativa della Pol. San Vito, rimane quello di continuare a raccogliere fondi da destinare alla realizzazione della nuova sala polivalente a servizio della comunità del paese da realizzare nelle adiacenze del parco.

L’iniziativa è organizzata dalla Pol. San Vito con la collaborazione di Circolo ARCI Rinascita San Vito, Vivisanvito, San Vito's band, Circolo Parrocchiale Famiglia e con il patrocinio del Comune di Spilamberto.

Gallery